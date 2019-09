L' orrore | la propaganda e l' onestà | cosa dovete sapere sul reportage dallo Yemen

Fonte : espresso.repubblica

(Di venerdì 20 settembre 2019) Il nostro lavoro è stato sottoposto a controllo giorno e notte da un delegato imposto dal ministero del governo del Nord. Questo ha inciso sulla spontaneità delle persone che abbiamo incontrato. Non è raro accada in guerra. Ma è giusto che il lettore conosca le condizioni di lavoro (e i limiti imposti) ai giornalisti, l’inferno dei bambini "sta succedendo ine perché si rischia una nuova escalation militare"

