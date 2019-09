Intenso peggioramento sulle Tirreniche e parte del Nord tra Domenica e Lunedì

Fonte : retemeteoamatori

(Di venerdì 20 settembre 2019) Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Passata la fase perturbata l’alta pressione è in rinforzo sulla nostra penisola. Daperò questa si sposterà sui Balcani dando via libera ad un consistenteche interesserà le regioni occidentali. Una vasta depressione infatti tra ilatlantico e la penisola Iberica andrà a dar vita ad un ampio fronte perturbato che muovendosi verso la nostra penisola logorerà il promontorio anticiclonico, attivando umide ed instabili correnti meridionali al centro-italia e lungo il tirreno in particolare. Pressione al suolo attesa perSarà proprio qui dove lo Scirocco andarà a scontrarsi con la tramontana in uscita dalla liguria e sul mar Ligure dove potrebbero innescarsi temporali localmente stazionari con il rischio di accumuli elevati(anche oltre 100-200mm in meno di 24 ...