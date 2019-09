L' Isola di Pietro 3 torna venerdì 18 ottobre su Canale 5 | Alessandro perde la vita

Anticipazioni L'Isola di Pietro 3 : Alessandro esce di scena - Elena si ritroverà da sola : Tra ottobre e novembre andrà in onda, su Canale 5, L'Isola di Pietro 3. Ritroveremo Elena , Pietro, Caterina, Diego e Annalisa. Inoltre ci saranno nuovi personaggi che andranno a scombussolare la vita dei protagonisti. Una novità della terza stagione (non molto apprezzata da buona parte dei telespettatori appassionati a L'Isola di Pietro) è l'uscita di scena di Michele Rosiello. L'attore non farà parte del cast e quindi il personaggio di ...

L’Isola di Pietro 3 - Gianni Morandi rivela : “Ecco i nuovi eroi” (Foto) : nuovi attori L’Isola di Pietro 3, Gianni Morandi li presenta su Instagram Sappiamo con precisione che ci saranno nuovi attori a L’Isola di Pietro, la serie Tv con Gianni Morandi protagonista. Proprio lui ha rivelato delle novità sulla terza stagione, presentando quelli che ha definito “i nuovi eroi dell’isola”. E Carloforte ha proprio bisogno di eroi: […] L'articolo L’Isola di Pietro 3, Gianni Morandi ...

L’Isola di Pietro 3 - nuove attrici rivelate dallo staff : “Giovani new-entry” : Nuovi attori del cast de L’Isola di Pietro 3 svelati: la nuova stagione si arricchisce di personaggi interessanti L’Isola di Pietro 3 non finirà mai di sorprendere i propri fan. Adesso la pagina Facebook ufficiale della serie Tv ha rivelato alcuni attori del cast, pubblicando una foto in cui sorridono. Sono state diffuse, nell’ultimo periodo, […] L'articolo L’Isola di Pietro 3, nuove attrici rivelate dallo staff: ...

L’Isola di Pietro 3 slitta a fine ottobre? Mediaset punta tutto su Rosy Abate 2 : Potrebbero arrivare brutte notizie per i fan de L'Isola di Pietro 3 e di Gianni Morandi visto che la nuova stagione della fiction potrebbe andare in onda un po' più in là rispetto al previsto. Nelle scorse settimane si era parlato di una messa in onda prevista per settembre ma le cose sono cambiate in corsa e alla luce degli ultimi annunci sembra proprio che il famoso pediatra e la sua ciurma potrebbero slittare a fine ottobre prendendo il ...

L’Isola di Pietro 3 anticipazioni - Erasmo Genzini : “Arriva! Sarà una bomba” : anticipazioni L’Isola di Pietro 3: la nuova stagione sta per arrivare! Erasmo Genzini ha fatto sapere a tutti i suoi follower di Instagram che la terza stagione de L’Isola di Pietro sta per arrivare. La data precisa? Non si sa ancora, ma pare che sia tutto pronto e che si stia cercando la collocazione giusta. Anche […] L'articolo L’Isola di Pietro 3 anticipazioni, Erasmo Genzini: “Arriva! Sarà una bomba” ...

L’Isola di Pietro 3 in onda su Canale 5 : novità Francesco Arca : C’è un nuovo protagonista sull’isola di Pietro. Si tratta di Francesco Arca. L’attore sarà al centro della prossima stagione televisiva.

L’Isola di Pietro 3 anticipazioni : due addii inaspettati : anticipazioni L’Isola di Pietro, novità terza stagione: cosa succederà a Pietro e Isabella? Cosa ci rivelano le ultime anticipazioni de L’Isola di Pietro? Purtroppo assisteremo a degli addii che non piaceranno per nulla agli affezionati di questa serie Tv: Isabella – interpretata da Lorella Cuccarini – non è presente nel cast della nuova stagione, lasciando […] L'articolo L’Isola di Pietro 3 anticipazioni: due ...

Francesco Arca sarà ne 'L'Isola di Pietro' e 'La vita promessa' : È un momento d'oro per l'attore Francesco Arca, il quale, nella prossima stagione televisiva, sarà protagonista di due fiction: "L'isola di Pietro 3" in onda su Canale 5 e "La vita promessa 2", che verrò trasmessa prossimamente su Rai Uno. Proprio ieri, in Sardegna, si sono concluse le riprese della fiction targata Mediaset, che vede come protagonista principale Gianni Morandi. Francesco Arca sarà tra i protagonisti de 'L'isola di Pietro 3' Tra ...