La Strada di Casa 2 | trama del 24 settembre | Fausto indaga su Davide

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Ieri sera è andata in onda su Rai 1 la prima puntata de Ladi2. La seconda stagione è iniziata con un flashback in cuisi trova accanto ad un cadavere. Successivamente si torna indietro di alcuni mesi, al matrimonio di Lorenzo e Irene dove però la ragazza non si presenta. Da qui iniziano le indagini della polizia: che fine ha fatto Irene?...

juventusfc : ?? @bonucci_leo19: 'Non è nel DNA della Juve pensare di pareggiare una partita ancora prima di giocarla. Noi vogliam… - gennaromigliore : Per costruire una nuova strada ci vuole coraggio e visione. Oggi possiamo provarci ancora. Forti delle nostre idee… - RadiocorriereTv : L'importanza di 'smarrire' #LaStradaDiCasa per ripartire e ritrovarsi... @AlessioBoni_FP torna ad essere protagonis… -