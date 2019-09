Gruppi Renzi verso scissione dal Pd Nuovo partito nel Governo ma contro Zingaretti

Scissione del Pd più vicina - pronti i nuovi Gruppi di Renzi : Orlando, vice-segretario Dem:"Il Pd dovrebbe discutere di come affrontare i problemi del Paese governando, non di come e se dividersi".

Renzi verso l’addio al Pd - Gruppi parlamentari pronti : Sarebbero pronti i nuovi gruppi Renziani: Matteo Renzi potrebbe tenerli a battesimo, alla Camera e al Senato, dopo averne parlato anche con il premier Giuseppe Conte e anche con Luigi Di Maio. Perche', questa la premessa fatta da piu' di una fonte Renziana, nascerebbero non contro il governo, ma a suo sostegno. E sarebbero l'embrione di quella che i Renziani definiscono la "separazione consensuale" dal Pd, che potrebbe dare il via (magari alla ...

La scissione dei Renziani dal Pd sembra più vicina che mai. Sarebbero pronti i nuovi gruppi Renziani: Matteo Renzi potrebbe tenerli a battesimo, alla Camera e al Senato, dopo averne parlato con il premier Giuseppe Conte e anche con Luigi Di Maio. Perché, questa la premessa fatta da più di una fonte Renziana, nascerebbero non contro il governo, ma a suo sostegno.

Pd : tensione su ipotesi Gruppi Renzi - i suoi non smentiscono ma ‘tempi non maturi’ : Roma, 10 set. (AdnKronos) – Non è intervenuto in aula, nè si è fermato a parlare con i cronisti. Nessuna dichiarazione pubblica, insomma, oggi per Matteo Renzi. Ma sulle possibili mosse dell’ex-premier oggi a palazzo Madama si discuteva molto tra i dem. L’indiscrezione sull’offerta di succedere a Paolo Gentiloni alla presidenza Pd, oggi veniva smentita sia dal Nazareno che in area Renziana. Mentre sulla possibilità ...

Matteo Renzi verso l'addio al Pd - nascono i suoi Gruppi parlamentari : clamoroso - Luca Lotti resta fuori : Dopo aver ordito la manovra di palazzo che ci ha consegnato il governo Pd-M5s, Matteo Renzi continua il suo "lavoro". La prossima tappa, come si sussurra da tempo, sarà la formazione dei suoi gruppi parlamentari. Di fatto, l'addio al Pd in vista della creazione di un suo soggetto politico. Il piano

Matteo Renzi - Richetti : "Mi ha detto per sms che farà i suoi Gruppi". Il governo dura pochissimo? : Sarà uno dei pochi del Pd a votare contro il governo dell'inciucio, Matteo Richetti. Il quale, a Montecitorio, parla con Augusto Minzolini delle "scosse che rischiano di terremotare la geografia della politica italiana", come riporta poi su Il Giornale. "Non possono chiedermi di votare questo govern

Di Maio tre ore con i Gruppi M5s in attesa di Conte : "Salvini disperato - governo con Renzi è bufala Lega" : Il capo politico del M5s in assemblea con i parlamentari pentastellati: "Un governo Renzi, Lotti e Boschi èfrutto solo delle bufale della Lega e nemmeno gli rispondiamo. Lanciano bufale per nascondere la coltellata data al Paese". E aggiunge: "Non si sa cosa sia successo tra un mojito e l'altro"

Crisi - Di Maio incontra i Gruppi M5S : «Governo con Renzi bufala della Lega» : Anche Fraccaro e Bonafede smentiscono l’ipotesi di un accordo con i dem. La Lega intanto fa sapere di essere pronta a votare il taglio dei parlamentari

Governo - giorni decisivi. Di Maio vede i Gruppi M5S : «Accordo con Renzi è una bufala» : Al via la settimana decisiva per le sorti della legislatura, in attesa del discorso di domani del premier Conte in Senato. Il M5s ieri sembra avere chiuso definitivamente la porta alla...

