Temptation | Damiano Er Faina nel mirino di Lidia Vella | ‘Secondo me non stanno insieme'

Temptation Island Vip 2019/ Simone e Damiano 'Er Faina' i più "tormentati" perché... : Temptation Island Vip 2019, Simone e Damiano i più "tormentati" di queste prime battute dello show: ecco le ultime anticipazioni.

Spoiler Temptation : Damiano Coccia e Sharon avrebbero lasciato il programma : La seconda edizione di Temptation Island Vip sta facendo molto discutere per la presenza nel cast di Damiano Coccia detto Er Faina. Le polemiche intorno allo youtuber romano presto potrebbero essere messe a tacere, in quanto si mormora che, insieme alla fidanzata Sharon, abbia già lasciato il reality. Damiano e Sharon potrebbero aver lasciato il docu-reality L'arrivo di Damiano Er Faina, in coppia con Sharon Macrì, è stato duramente criticato ...

Temptation Island Vip : possibile confronto tra Damiano e Sharon nella 2^ puntata (RUMORS) : L'avventura di Er Faina a Temptation Island Vip potrebbe finire già lunedì prossimo: stando ad un'anticipazione che è stata data dagli addetti ai lavori sui social network, il criticato youtuber avrebbe anticipato il falò di confronto definitivo con la fidanzata. L'assenza di Damiano in un filmato nel quale tutti i protagonisti sono nel "pinnettu", ha portato tanti a pensare che Sharon accetterà il faccia a faccia con il compagno e che i due ...

Sossio Aruta contro Damiano Er Faina : «Insultavi tutti e ora vai a Temptation Island Vip? Sei er bigattino» : Damiano Er Faina, divenuto famoso sul web anche per le colorite critiche sulle celebrità italiane, sta diventando il mattatore dell'edizione in corso di Temptation Island Vip, dove...

Temptation Vip - Sossio critica Damiano Coccia : 'Hai parlato male di tutti e ora ci sei tu' : La partecipazione di Damiano Coccia detto Er Faina a Temptation Island Vip sta facendo molto discutere. In queste ultime ore è stato Sossio Aruta ad attaccare il 31enne romano. Damiano e Sharon Macrì hanno deciso di mettere in gioco i propri sentimenti, ma i telespettatori fin da subito non hanno apprezzato l'approdo dello youtuber al docu-reality di Canale 5. Questi, infatti, prima di entrare nel cast della trasmissione, ha spesso attaccato ...

Temptation Island Vip - spoiler 16 settembre : Damiano richiede il falò - Nathalie in lacrime : Finalmente l’attesa è finita, i telespettatori ieri hanno avuto modo di vedere la prima puntata del reality Temptation Island Vip 2019. Nel secondo appuntamento in programmazione il prossimo lunedì, le coppie partecipanti continueranno a mettere alla prova il loro amore. La conduttrice Alessia Marcuzzi ha già annunciato in anteprima ciò che accadrà la prossima settimana. I primi spoiler rivelano che Damiano Er Faina, sempre più triste e furioso ...

Temptation : Damiano Er Faina in lacrime mostra un lato 'umano' - ma il web lo contesta : Il 9 settembre è iniziata la seconda edizione di Temptation Island Vip. Le polemiche sulla presenza di Damiano Er Faina ancora si sono ancora placate. Lo youtuber romano ha deciso di partecipare con la sua fidanzata Sharon Macrì, nonostante i due siano insieme solamente da 6 mesi. Da quando è stata svelata la presenza nel cast di Damiano, il giovane è finito al centro di un’aspra polemica. Il romano infatti, in più occasioni, ha criticato ...

Temptation ISLAND VIP 2019/ Coppie e diretta : Damiano sceglie... Alessia Marcuzzi : TEMPTATION ISLAND Vip 2019, diretta prima puntata: anticipazioni, Coppie e cast. Cosa vedrà Pago su Serena Enardu? "Mi girano le p...", dice in uno sfogo.

DAMIANO COCCIA 'ER FAINA' E SHARON MACRÌ/ Web-star boicottata - Temptation Island Vip - : DAMIANO COCCIA "Er faina" e SHARON MACRÌ sono pronti a scendere in campo per dimostrare che se l'amore è vero non c'è single che tenga

Temptation Island Vip - Damiano Er Faina : l’affondo di Teresa Cilia : Damiano Er Faina di Temptation Island Vip attaccato da Teresa Cilia: lo sfogo Stasera inizierà Temptation Island Vip 2019, e le polemiche sono già divampate. Il motivo? Damiano Er Faina è stato molto criticato on line per alcune sue dichiarazioni fatte in passato, tanto che molti blog hanno annunciato l’intenzione di volerlo ignorare per tutta la surata del reality. Ma non è finita qua perchè in queste ore è stato attaccato anche da Teresa ...

Temptation Island Vip - blog e creators contro Damiano Er Faina : "Non ci saranno gif - meme o video dedicati a lui" : blog e creators capitanati da Trash Italiano (gli altri siti coinvolti nell'iniziativa sono BitchyF, Isa e Chia, Il Menestrelloh, Gossip e Tv e Ghetto Trash) hanno diffuso un comunicato con il quale hanno dichiarato l'intenzione di non creare alcun contenuto multimediale (gif, meme o video) dedicato a Damiano Coccia, la web-star, presente anche nel cast fisso di Avanti un Altro, nota come il soprannome di Er Faina, partecipante della seconda ...

Anticipazioni Temptation Island Vip - Damiano sbrocca : “C’è un limite” : Sharon Macri di Temptation Island Vip fa infuriare Damiano Er Faina In base alle primissime Anticipazioni di Temptation Island Vip pare davvero che la prima puntata sarà pregna di polemiche e colpi di scena. Cosa succederà? Poco fa è stato pubblicato un video sui social in cui è stato mostrato ai fan che Damiano Er Faina è stato chiamato dalla produzione nel pinnettu per vedere un video della fidanzata. Non è dato sapere cosa quest’ultima ...

Temptation Island VIP 2019 anticipazioni - Damiano Er Faina in crisi (VIDEO) : Sempre più vicino il primo appuntamento con Temptation Island VIP 2019 e per iniziare a gustare gli accadimenti che movimenteranno la seconda edizione del reality show di Canale 5, l'account ufficiale Instagram del programma ha postato un primo breve filmato che riguarda Damiano Er Faina.Il discusso concorrente ha scelto di affrontare il viaggio nei sentimenti insieme a Sharon Macri, sua fidanzata da pochi mesi e mettere alla prova l'amore ...

Temptation Island Vip 2019 - Damiano Er Faina e Sharon Macri : "Programma che ho sempre ammirato" (video) : Una delle coppie più chiacchierate della seconda stagione di 'Temptation Island Vip' è sicuramente quella formata da Damiano Er Faina (noto youtuber che, in più occasioni, si è scagliato contro i partecipanti del programma) e la fidanzata Sharon Macri.prosegui la letturaTemptation Island Vip 2019, Damiano Er Faina e Sharon Macri: "Programma che ho sempre ammirato" (video) pubblicato su Gossipblog.it 31 agosto 2019 15:33.