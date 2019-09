Arriva Elio una piattorma che rivoluziona l’acquisto a distanza

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 14 settembre 2019) Moda e tecnologia sempre più alleate per portare in tutto il mondo i prodotti Made in Italy. Per questo, non una piattaforma e-commerce, ma un ecosistema tecnologico volto are l'acquisto a, consentendo al compratore di decidere dove e come fare shopping in un'esperienza quasi identica a quella in store usando la tecnologia più avanzata.è accessibile tramite smartphone, tablet, pc e permette di scegliere il negozio in cui si vuole fare shopping, fissare appuntamenti e connettersi in videoconferenza streaming audio-video in tempo reale con lo staff del negozio o il personal shopper che lo accompagna tramite gli smart-glasses, rendendo interattiva e personale la vendita a. L'intera esperienza di acquisto avviene, quindi, virtualmente.parte con l'operazione "Milano First, Milano la prima Città ad essere connessa in streaming con il ...

