Why not | scontro tra procure | Cassazione annulla senza rinvio la sentenza sugli ex

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2019) Dopo undici anni si chiude uno dei capitoli delle indagini Why Not e Poseidone, all’epoca aperte da Luigi De Magistris, ex pm di Catanzaro e oggi sindaco di Napoli. La Corte dihatoladella corte d’Appello di Salerno che aveva dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per i reati di abuso d’ufficio contestati all’ex procuratore aggiunto di Catanzaro, Salvatore Murone (difeso da Mario Murone), e all’avvocato generale Dolcino Favi (difeso da Francesco Favi). I due avevano adottato provvedimenti per sollevare dalle indagini lo stesso De Magistris. In primo grado Murone e Favi erano stati assolti per corruzione perché non avevano ricevuto alcuna utilità per aver tolto le inchieste all’allora pm di Catanzaro. La difesa dell’ex sindaco di Napoli aveva fatto ricorso per fini civilistici sostenendo che comunque ...

