X Factor 13 | conferenza stampa | tutte le dichiarazioni

X Factor 13 - conferenza stampa in diretta : Si terrà oggi, a Milano, la conferenza stampa di presentazione di X Factor 13. La nuova edizione del talent show in onda su Sky 1 da giovedì 12 settembre vedrà una giuria quasi totalmente rinnovata. A restare, dall'anno scorso, dietro al bancone, ci sarà Mara Maionchi, quest'anno in compagnia di Samuel, Malika Ayane e Sfera Ebbasta.prosegui la letturaX Factor 13, conferenza stampa in diretta pubblicato su TVBlog.it 10 settembre 2019 12:05.