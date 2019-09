Bibbiano | gip rigetta richiesta arresto per sindaco Carletti e altri 4 | pm si oppone

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2019) Avevano chiesto gli arresti domiciliari ma il giudice per le indagini preliminari avevato la. Adesso i pm della procura di Reggio Emilia si oppongono alla decisione. Cinque indagati dell’inchiesta Angeli e Demoni, fra cui ildiAndrea, tornano al centro dell’indagine sugli affidi in Val d’Enza con l’accusa di abuso d’ufficio. A riportarlo è la Gazzetta di Reggio. Venerdì 6 settembre davanti al tribunale della Libertà di Bologna, che si è riservato la decisione, il ricorso della procura per: nei suoi confronti e diquattro indagati era stata chiesta una misura cautelare, ma il Gip reggiano avevato la; di qui l’impugnazione dei pm. È invece fissato per il 16 settembre, sempre al tribunale della Libertà, il ricorso del difensore di, l’avvocato Giovanni Tarquini, contro gli arresti domiciliari disposti ...

