Il rischio di tumore al polmone non è uguale per tutti i fumatori C' è un test che lo

Tumore al polmone - “diagnosi precoce grazie a doppio test. rischio non è uguale per tutti i fumatori” : Una ricerca italiana scardina l’idea che non sia possibile effettuare una diagnosi precoce del carcinoma polmonare. Il Rischio di Tumore al polmone, secondo lo studio bioMILD dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, non è uguale per tutti i forti fumatori e per la prima volta è stato individuato uno screening personalizzato: Tac spirale toracica a basso dosaggio di radiazioni (LDCT) e test microRNA sul sangue sono i due esami che, in ...

Tumore del polmone : il pericolo non è uguale per tutti i fumatori - un test rivela in anticipo chi è a rischio : Tac spirale toracica a basso dosaggio di radiazioni (LDCT) e test microRNA sul sangue: sono questi i due esami che, in combinazione, rappresentano lo strumento diagnostico innovativo che può per la prima volta cambiare il destino di forti fumatori e soggetti ad alto rischio di sviluppo del carcinoma polmonare. A evidenziarlo sono i dati dello studio bioMILD condotto dall’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (INT) e sostenuto da Fondazione ...

Tumore della prostata : un preciso alimento riduce il rischio di cancro. Info su sintomi - cause e cure : Una ricerca, pubblicata sull’International Journal of Cancer e condotta da Shu Zhang, dell’Università Tohoku in Giappone, ha concluso che mangiare regolarmente funghi (almeno 1-2 volte a settimana) potrebbe ridurre il rischio di cancro alla prostata. Lo studio è stato condotto su 36.499 maschi di 40 -79 anni: la popolazione arruolata è stata seguita per una media di oltre 13 anni e nel corso del periodo analizzato circa il 3% dei ...

Tumore - l'uso prolungato del cellulare non aumenta il rischio : L'uso prolungato del cellulare, su un arco di 10 anni, non è associato all'incremento del rischio di Tumore maligno (glioma) o benigno (meningioma, neuroma acustico, tumori delle ghiandole salivari). È quanto emerge dal rapporto 19/11 dell'Istituto Superiore di Sanità Radiazioni a radiofrequenze e tumori: sintesi delle evidenze scientifiche curato da Istisan, Arpa Piemonte, Enea e Cnr-Irea; seppure i dati attuali, ...

rischio tumore : cellulare “assolto” per mancanza di prove : Il telefono cellulare ‘assolto’ per mancanza di prove dall’accusa di effetti cancerogeni. In base alle evidenze epidemiologiche attuali, infatti, l’uso del telefonino non risulta responsabile di neoplasie nelle parti del corpo più esposte alle radiofrequenze durante le chiamate vocali. L’analisi dei numerosi studi pubblicati nel periodo 1999-2017 non rileva, infatti, aumento dei rischi di tumori maligni (glioma) o ...

Tumore della pelle : la vitamina A ne riduce il rischio : Tumori e alimentazione: un legame fondamentale. E’ ormai noto che alcune carenze nutrizionali posso aumentare il rischio di cancro, in particolare così come alcune sostanze lo riducono E’ il caso della vitamina A sembra in grado di ridurre del 17% il rischio di sviluppare il secondo tipo più comune di Tumore della pelle, il carcinoma cutaneo a cellule squamose. Lo rivela uno studio della Brown University pubblicato sul ...

Caffè - non aumenta rischio tumore ma ha effetti sul cuore : Bere tanto Caffè non espone al rischio di cancro, ma aumenta la probabilità di andare incontro a problemi cardiaci. Queste sono le conclusioni di due recenti studi australiani, che hanno preso in esame un ampio campione di individui. Il primo, i cui dettagli sono stati pubblicati sulle pagine della rivista International Journal of Epidemiology, ha analizzato la situazione clinica di oltre 300.000 individui avvezzi al consumo di Caffè, con lo ...

Tiroide - cosa provoca il tumore : le cause e tutti i sintomi più comuni - chi è a rischio e come si cura : Il tumore della Tiroide è provocato dalla crescita anomala di un gruppo di sue cellule, e può essere sia benigno sia maligno (in questo caso si parla più propriamente di cancro). Il cancro della Tiroide non è molto comune, poiché costituisce l’1-2% di tutti i tumori, con un’incidenza di 4,1 casi ogni 100.000 abitanti per gli uomini e 12,5 nuovi casi ogni 100.000 abitanti per le donne. Secondo stime del Registro tumori italiano, nel ...

Tumore alle ovaie : i batteri nella vagina svelano chi e quanto è a rischio - ecco come : Gli scienziati hanno scoperto che i batteri 'amici' della vagina, i lactobacilli, che hanno la funzione di proteggere dalle infezioni, possono anche svelarci quali sia il rischio di sviluppare un cancro alle ovaie e questo dipende dalla loro quantità. Vediamo insieme come i lactobacilli influenzano le probabilità di Tumore alle ovaie.Continua a leggere

Tumore alle ovaie : la carenza di alcuni batteri vaginali è un rischio - attenzione ai prodotti di igiene vaginale : Se la flora batterica presenta pochi batteri vaginali ‘amici’, questo può rappresentare un campanello d’allarme che segnala la possibilità di ammalarsi di Tumore alle ovaie. Si tratta di un rischio facilmente rilevabile attraverso un tampone. Il risultato, spiegato dai ricercatori dello University college di Londra, sulla rivista Lancet Oncology, potrebbe aiutare in futuro a individuare le donne ad alto rischio di questo ...

Tumore - cresce il rischio con le bevande zuccherate : lo studio francese che ribalta le concezioni : Le bevande zuccherate aumentano il rischio di cancro. A rivelarlo è un ampio studio francese pubblicato sulla rivista scientifica British Medical Journal. "Il consumo di bibite zuccherate (come quelle a base di cola, limonate, energy drink, eccetera) è cresciuto moltissimo negli ultimi decenni - scr