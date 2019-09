Conte | nuova stagione di riforme | primo intervento sugli asili nido

Governo : Conte - ‘inizia stagione nuova - una risolutiva stagione di riforme’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Questo progetto politico segna l’inizio di una nuova, risolutiva stagione riformatrice”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in aula alla Camera. “Come più volte hanno sollecitato le stesse forze di maggioranza, è un progetto che presenta forti caratteristiche di novità”. “Nuovo -ha aggiunto- nella sua impostazione, nuovo nell’impianto progettuale, nuovo nella ...

Bellanova - nuova mise dopo gli attacchi : «Con i pois come sto?». E Conte la chiama : Teresa Bellanova risponde con ironia alle critiche ricevute per l'abito indossato al Quirinale: «Visto che il blu di ieri ha elettrizzato molti, ho voluto provare con questa mise oggi, che...

Governo Conte 2 - la nuova ministra dell’Interno Lamorgese non usa i social. Peccato : di Marta Coccoluto La nomina del prefetto Luciana Lamorgese a nuovo ministro degli Interni è stata tra le notizie con più eco online. La distanza siderale con il suo predecessore Matteo Salvini è indiscutibile, ma è curioso notare come una delle caratteristiche più apprezzate dai commentatori sia che la nuova inquilina del Viminale non abbia alcun profilo sui social network. Non un account Twitter, non un profilo Facebook, non un account ...

Governo - i piani di Conte per il bis : nuova intesa con la Ue per il patto di Stabilità : L’idea di coordinare la comunicazione di tutti i ministri: «Finalmente posso muovermi senza averte il freno a mano tirato». Al Viminale l’obiettivo è avere risorse dalla Ue per il nodo migranti

Il giuramento (e il primo consiglio dei ministri) della nuova squadra di Conte : È il giorno del giuramento del nuovo governo. I 21 ministri del secondo governo Conte, di fronte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giureranno per iniziare oggi il loro lavoro. Dopo la cerimonia ufficiale ci sarà un breve brindisi. Successivamente, a Palazzo Chigi, si svolgerà il primo consiglio dei ministri. Ore 12.06: "L'emozione dei miei genitori al Quirinale è qualcosa che non dimenticherò mai". Cosi' ...

La nuova squadra di Giuseppe Conte e il ritorno di Renato Zero : Il fatto del giorno, ovviamente al centro delle vostre cene. Le scadenze di rito. Eccoli i ministri, una sorpresa è la famiglia a Elena Bonetti. Chi ha a che fare con il potere europeo, quindi, come si è visto nello snodo dell'elezione di von der Leyen, chi sarà al centro della principale attiv

Conte ha sciolto la riserva : ecco la nuova squadra di Governo : Dopo una mattinata di colloqui serrati con i capigruppo di M5S, Pd e Leu, Giuseppe Conte ha assunto a tutti gli effetti il ruolo di presidente del Consiglio, dando il via al nuovo Governo, il Governo Conte bis. Il nuovo premier si è recato attorno alla 15 di oggi 4 settembre al Quirinale da Sergio Mattarella per sciogliere la riserva. La squadra dei ministri è stata completata ed è pronta per prestare giuramento e ricevere la fiducia in ...

Conte : serve un Governo forte - ora una nuova stagione di riforme : "serve un Governo forte e stabile: sarò il primo responsabile di questa nuova esperienza di Governo". Lo ha detto il premier Conte

Governo : Conte - ‘adeguare Patto stabilità a nuova situazione economica’ : Marina di Pietrasanta (Lu), 1 set. (AdnKronos) – Cercherò di sfruttare al massimo questo clima di grande apertura” in Europa nei confronti dell’Italia “per ottenere dei risultati concreti: mi piacerebbe molto che l’Italia possa dare un contributo critico per adeguare il Patto di stabilità al nuovo ciclo economico, alla nuova prospettiva economica”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio incaricato, ...

Conte da Mattarella - poi vertice con M5s e Pd : “Sì a nuova legge su immigrazione e taglio parlamentari” : Il capogruppo Dem al Senato Marcucci: abbiamo fatto passi avanti, ora Conte porti al Colle una squadra di qualità. Verso un incontro Di Maio-Zingaretti

Di Maio : «O le nostre proposte o si va al voto» E consegna a Conte una nuova lista di 20 punti Il Pd reagisce : «Ultimatum inaccettabili» : Ricominciate le consultazioni. Giorgia Meloni e Matteo Salvini disertano il faccia a faccia con il premier incaricato. Di Maio presenta i suoi punti «imprescindibili». Orlando (Pd): «Incomprensibile». Delrio: «Ultimatum inaccettabili»

La nuova avventura di Conte : i punti di forza e di debolezza L’analisi di Luciano Fontana : Nel discorso del premier incaricato due parole pronunciate (coerenza, novità) e una invece tenuta nascosta (immigrazione)

Mattarella convoca Conte - la nuova maggioranza M5s-Pd ci prova : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato oggi alle 9,30 Giuseppe Conte al Quirinale. Al premier verrà conferito un secondo mandato stavolta per formare un governo giallo-rosso. Dopo il via libera sancito durante le consultazioni dalle delegazioni di Pd e M5s il Capo dello Stato offrirà ai due partiti la possibilità di dimostrare che hanno un progetto concreto da portare avanti per la legislatura. Toccherà ora a Conte farsi ...