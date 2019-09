Pallavolo,bronzo europeo per le azzurre

Le ragazzeguidate da Mazzanti chiudono l'Eurovolley conquistando ad Ankara la medaglia di. Con una prova di carattere dopo la delusione del ko in semifinae,l'Italia supera 3-0 la Polonia (25-23 25-20 26-24) nella finalina per il terzo posto. Italia concentrata sull'obiettivo fin da subito. Nel primo set break 18-13, poi reazione polacca (21-20) prima del 25-23 conclusivo. Nel secondo avvio sprint 8-2 poi 22-13, poi parziale recupero delle avversarie, 25-20. Terzo set tiratissimo, Italia in volata 26-24(Di domenica 8 settembre 2019)