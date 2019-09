Scambio di prigionieri fra Mosca e Kiev | i marinai ucraini lasciano il carcere di

Fonte : lastampa

(Di sabato 7 settembre 2019) L’operazione avviene secondo uno schema «35 per 35» o «33 per 33». Il compromesso tra Putin e Zelensky dovrebbe portare anche alla scarcerazione del regista Oleg Sentsov, condannato a 20 anni di reclusione in Russia

MediasetTgcom24 : Russia-Ucraina, media locali: iniziato lo scambio di prigionieri #ucraina - repubblica : Russia-Ucraina: 'Iniziato lo scambio di prigionieri' - GianandreaGaian : RT @mirkomussetti: #Russia ???? - #Ucraina ????: avviene oggi un importante e consistente scambio di prigionieri. Tra i rilasciati da Mosca vi… -