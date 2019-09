Poche donne nel Conte 2? Facciamo un Governo ‘di lei’ e mandiamo un’italiana in Ue : Ci sono certezze nella vita: una è che al ristorante chi sta servendo a tavola, se ci sono uomini e donne, chieda ad un uomo di assaggiare il vino; la seconda è che, fatto un nuovo governo, se sei una femminista, ti chiedano che ne pensi della percentuale di donne ai ministeri. Attenzione: non ti chiedono che ne pensi della percentuale di uomini, né della loro eventuale competenza per svolgere i compiti istituzionali. Del resto è ovvio, e ...

Governo - Conte bis ha giurato. Gentiloni commissario Ue : «Onorato di contribuire» : Governo, via al Conte bis: dalla cerimonia del giuramento al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella a metà mattina al primo consiglio dei ministri a Palazzo Chigi iniziato a cavallo di...

Governo Conte 2 : Salvini voleva pieni poteri - ora gli resta il Maalox : Dopo l’esito della votazione di Rousseau, la prima immagine che mi è venuta in mente è stata la faccia di Matteo Salvini. Salvini che con le cuffie in testa da dj e il mojito in mano lanciava dal Papeete beach minacce puerili e triviali. Un’immagine raccapricciante. Persino peggiore di quella di Berlusconi allorquando si recava all’estero a rappresentare l’Italia. Per tutta l’estate si è comportato da saltimbanco tenendo in ostaggio un intero ...

Governo : Franceschini - ‘con Conte e Di Maio condiviso volontà di fare sintesi’ : Roma, 5 set. (AdnKronos) – “Abbiamo condiviso, con il presidente Conte e con Di Maio, che un Governo di coalizione deve fare sintesi sugli argomenti e non perdersi in scontri”. Lo ha detto Dario Franceschini al termine del primo Cdm del Conte 2. Gli scontri, ha aggiunto, “possono sempre capitare ma è lo spirito che conta che è quello di cercare pazientemente una sintesi”. L'articolo Governo: Franceschini, ...

Via al Governo - il Conte-bis ha giurato. Gentiloni commissario Ue : «Onorato di contribuire» : governo, via al Conte bis: dalla cerimonia del giuramento al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella a metà mattina al primo consiglio dei ministri a Palazzo Chigi iniziato a cavallo di...

Ue - il Governo Conte 2 indica l’ex premier Paolo Gentiloni come commissario. E ora spunta l’ipotesi Affari economici : L’Italia spera nella poltrona di commissario europeo agli Affari economici. O, in seconda battuta, quella all’Industria o alla Concorrenza, ma abbinata alla vicepresidenza della Commissione. Il nome del presidente del Pd Paolo Gentiloni, indicato ieri sera in via informale dal nuovo governo Conte 2 come candidato commissario europeo, vale un portafoglio molto forte. Probabilmente più di quello che avrebbe potuto ottenere l’esecutivo ...

Via al Governo - il Conte-bis ha giurato. Primo cdm - Gentiloni commissario Ue. Conte e la campanella : governo, via al Conte bis: dalla cerimonia del giuramento al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella a metà mattina al Primo consiglio dei ministri a Palazzo Chigi iniziato a cavallo di...

Chi è Dario Franceschini - nuovo ministro beni culturali del Governo Conte : Chi è Dario Franceschini, nuovo ministro beni culturali del governo Conte Dario Franceschini è il nuovo ministro dei beni culturali e del Turismo e ricoprirà anche l’incarico di capodelegazione dei ministri del Partito Democratico, un ruolo “di premio” per aver intavolato e raggiunto l’accordo per il nuovo esecutivo con i pentastellati. Per Franceschini, nome notissimo della politica, il Ministero dei beni culturali non è certo una novità, ...

Jean Claude Juncker benedice il Governo Conte : "Immigrazione ed economia le nostre sfide comuni" : Jean Claude Juncker benedice il governo Conte. Il presidente della Commissione europea ha scritto una lettera al premier Giuseppe Conte inviandogli i suoi "più calorosi auguri" per la formazione del nuovo governo. "Sono convinto che l'Italia sarà in grado di svolgere un ruolo importante nell'affront

Governo - cosa contengono i 29 punti del programma condiviso da PD e M5S : Il nuovo Governo Conte ha giurato di fronte al presidente della Repubblica ed è pronto a diventare operativo a tutti gli effetti. Stasera il primo Consiglio dei Ministri, dove si ufficializzerà la nomina di Paolo Gentiloni come membro italiano della Commissione Europea, poi lunedì il premier Giuseppe Conte sarà in Aula alla Camera per chiedere la fiducia al Parlamento, una procedura che si ripeterà poi nella giornata di ...

Governo Conte-bis al via : chiuso giuramento Ministri M5s-Pd/ Nomina Gentiloni in CdM : Governo Conte-bis al via, concluso il giuramento dei Ministri Pd-M5s-LeU al Quirinale: diretta video streaming. Paolo Gentiloni come Commissario Ue