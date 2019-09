Borse in rialzo con la ripresa delle trattative Usa-Cina Bene Piazza Affari

Borse europee attese in rialzo - Tokyo vola in chiusura (+2 - 1%) : L’annuncio di nuovi colloqui sul tema dazi Usa-Cina e un generale ritorno dell’appetito per il rischio favoriscono i listini. In Italia ancora occhi puntati sul governo e sui riflessi sullo spread, sceso a quota 150 punti.

Borse in rialzo - Piazza Affari in prima fila con le banche : Dopo tre settimane chiuse con il segno meno, le Borse del Vecchio Continente aprono la seduta in progresso, sulla scia delle buone chiusure di venerdì sia in Europa che negli Stati Uniti e di questa mattina sui mercati asiatici. Si continua a guardare ai rapporti commerciali tra Stati Uniti e Cina con un occhio alla politica della Fed

Borse - prevista apertura in rialzo : Le mosse espansive della Banca del Popolo cinese spingono i listini asiatici. Ipotesi su una politica fiscale tedesca meno rigida allettano gli investitori europei. Euro debole contro dollaro dopo le dichiarazioni di Rehnsul possibile Qe2 della Bce

Borse caute in attesa della Fed. Spread in rialzo - oggi asta BTp : Prevale la cautela sull'azionario europeo in avvio di giornata, mentre cresce l’attesa per la Fed che oggi inizia ufficialmente la sua due giorni di incontri che si...

Borse asiatiche in rialzo - oggi asta BTp : Le Borse asiatiche chiudono in leggero rialzo una seduta segnata dalle indicazioni in arrivo dalla Bank of Japan che, come da attese, ha lasciato invariato il costo...

Borse europee previste in rialzo - Tokyo chiude a +0 - 4% : Si profila un avvio favorevole per le Borse europee, che sembrano in grado di proseguire l’avanzata messa a segno nella seduta di ieri, muovendosi anche sulla...