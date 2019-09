Fonte : fanpage

(Di mercoledì 4 settembre 2019)di persone, perlopiù adolescenti si sono dati appuntamento allocale a caccia di '' che qualcuno avrebbe intravisto sporgersi dal tetto di una tomba. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia locale.

fanpage : Manfredonia, è psicosi Samara: in centinaia davanti al cimitero per la bimba horror di The Ring #Samarachallenge - BlitzQuotidiano : Samara Challenge, è psicosi a Manfredonia: centinaia davanti al cimitero. Interviene la polizia… - LaGazzettaWeb : Manfredonia, scatta la psicosi 'Samara': in centinaia al cimitero per vederla -