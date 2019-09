Governo M5s-Pd | l' intesa viene da lontano e si punta al 2023 | tutti i ministri

Governo Conte-bis - giuramento Ministri M5s-Pd/ Premier da Mattarella : cosa succede : Governo Conte-bis, oggi il Premier al Colle da Mattarella. Cronoprogramma: giuramento Ministri Pd-M5s-LeU e voto di fiducia in Parlamento

Governo - su Rousseau il 79% dice «sì» all’accordo M5S-Pd : C’è il via libera degli iscritti al Movimento 5 Stelle al Governo giallo-rosso. Sulla piattaforma Rousseau il Governo guidato da Giuseppe Conte con il sostegno di Pd e M5S è uscito vincitore. Il 79% dei 79.634 votanti ha detto sì alla formazione del nuovo esecutivo. Le votazioni si sono chiuse alle 18 e c’è voluta quasi un’ora e trenta per avere i risultati. Il risultato, certificato da un notaio, è stato pubblicato sul Blog delle Stelle intorno ...

Rousseau - 79 - 3% per Governo Pd-M5S. Premier oggi al Colle. Di Maio : «Legislatura finirà ciclo di 5 anni» : La nascita del governo Conte è a un passo. Alla fine di una giornata ad alta tensione, con molto ritardo, dalla piattaforma Rousseau viene il via libera al governo con il Pd. A larghissima...

Totoministri - da Morra alla De Micheli : chi farà parte del Governo M5s-Pd : Ormai è ufficiale: il governo giallo-rosso si farà. Oggi 3 settembre, mentre si attendevano i risultati del voti sulla piattaforma Rousseau il Pd, il Movimento 5 stelle e il premier incaricato Giuseppe Conte, mettevano a punto la squadra da sottoporre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Oggi muore il M5S. Quando Gianroberto Casaleggio disse a Nuzzi : "Un Governo col Pd? Uscirei dal Movimento" : "Oggi (3 settembre) muore il Movimento di Gianroberto Casaleggio", scrive in un post sul suo profilo Twitter il giornalista de La Stampa Jacopo Iacoboni. Sì perché il M5s così come lo aveva ideato il suo fondatore non esiste più. In una intervista del 2013 a Gianluigi Nuzzi rispose alla seguente dom

Conte bis - su Rousseau il 79 per cento dice sì al Governo M5s-Pd : Sulla piattaforma Rousseau il Si' al Conte bis con un'alleanza M5s-Pd ha ottenuto il 79,3% dei voti. Questo il risultato del voto, pubblicato sul blog

SONDAGGI POLITICI/ Elettori Pd - 70% tifa per il Governo Conte-bis : ma i M5s… : SONDAGGI elettorali POLITICI, Governo Pd-M5s con elettorato 'a due facce': per i dem il Conte-bis viene approvato dal 70%, mentre tra i grillini...

TOTONOMI MINISTRI Governo CONTE PD-M5S/ Di Maio verso gli Esteri - Orlando rinuncia : Toto MINISTRI, nomi GOVERNO CONTE bis: sono 9 i nomi del M5s, 7 invece al Pd e i restanti tre andranno a Leu e tecnici indipendenti

Governo Conte 2 - Casaleggio : “Spero più solido del precedente. Il Pd sia più leale della Lega. Voto su Rousseau? M5s ha scritto la storia” : “Spero che il Governo nascente sia più solido di quello passato e spero che i partner si comportino più lealmente dei precedenti”. Con queste parole il presidente dell’associazione Rousseau ha commentato l’esito delle votazioni on line che ha dato il via al Governo Conte 2. Casaleggio è “soddisfatto per la grande partecipazione. Il M5S ha dato la possibilità ai propri iscritti di scrivere la storia di questo Governo e dell’Italia ...

Governo : Morra - ‘ora guidare Paese verso sogno indicato da fondatori M5S’ : Roma, 3 set. (AdnKronos) – “Io ministro? Quello che è importante stasera è che abbiamo dato un esempio straordinario di democrazia diretta”. Lo ha detto Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia, arrivando a palazzo Chigi. “Ora abbiamo di nuovo la responsabilità di guidare il Paese e dobbiamo farlo verso il sogno indicato dal fondatore e garante del Movimento”. L'articolo Governo: Morra, ‘ora ...

Governo - via all'accordo Pd-M5S : esito positivo sulla piattaforma Rousseau : Il Governo giallo - rosso può partire. Oggi, 3 settembre, è stata una giornata storica per la politica italiana e soprattutto per la risoluzione definitiva della crisi di Governo, che si è aperta, come è risaputo, a metà del mese di agosto. Negli scorsi giorni il Premier Giuseppe Conte ha accettato l'incarico dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per la formazione di un nuovo Governo. Quest'oggi, invece, è spettato agli elettori e ...