Wanda Nara esclusa da Tiki Taka? La moglie di Icardi rischia il posto

Wanda Nara : “Icardi? Ci sono un paio di squadre” : Roma, 2 set. (AdnKronos) – La moglie e agente di , Wanda Nara, ieri notte ha lasciato lo studio di Tiki Taka, per “un impegno di lavoro”. La moglie dell’attaccante si è lasciata scappare un indizio: “Ci sono due squadre in Europa. Si era parlato anche del Boca Juniors, ma è difficile”. In realtà nell’ultimo giorno di mercato è una corsa per trovare una soluzione con il Psg alla finestra. Il club ...

Wanda Nara : “Mi piacerebbe questa soluzione per Icardi” : Wanda Nara, moglie – agente di Mauro Icardi é stata intervistata da TyCSports.com, aprendo al prestito semestrale al Boca Juniors: “Il Boca è il Boca. Mi piacerebbe se Mauro ci si trasferisse per sei mesi”, le parole della show-girl argentina. Dopo aver fatto gli auguri su Instagram a Lisandro Lopez, difensore degli Xeneizes, con un “Ci vediamo presto” Con tanto di cuoricini gialli e azzurri, la pista Boca ...

Wanda Nara e Giorgia Venturini : tensione dietro le quinte di Tiki Taka : Wanda Nara e Giorgia Venturini a Tiki Taka: è già rivalità? Ad una settimana dall’inizio della nuova stagione televisiva, cominciano già a circolare i primi gossip sulle due prime donne del programma calcistico Tiki Taka: Wanda Nara e Giorgia Venturini. Stando a quello che racconta Diva e Donna, la moglie e procuratrice di Mauro Icardi […] L'articolo Wanda Nara e Giorgia Venturini: tensione dietro le quinte di Tiki Taka proviene da ...

Incontro Wanda Nara-Marotta. Si cerca una soluzione - Icardi non ha aperto al Napoli : Gianluca Di Marzio ha fornito informazioni su Mauro Icardi. “Marotta e Wanda Nara hanno avuto un contatto diretto nelle ultime ore per cercare una soluzione al problema. Wanda si è resa conto che è controproducente restare all’Inter senza giocare. L’Inter ha offerto a Wanda Nara di prolungare un anno per favorire il prestito ad alcune destinazioni (non alla Juventus). Il Monaco ha incontrato l’Inter a Montecarlo. ...

Inter - Wanda Nara enigmatica sul futuro di Icardi : “A volte i sogni diventano realtà” : Un nuovo misterioso tweet è apparso nella serata di ieri sul profilo di Wanda Nara: “A volte i sogni diventano realtà”: questo il messaggio della showgirl. Un post che alimenta l’incertezza riguardo la destinazione di Mauro Icardi, che ha ribadito la sua volontà di non lasciare l’Inter durante un confronto con lo stato maggiore nerazzurro. La trans Guendalina Rodriguez shock: “Icardi il c***o lo succhiava ...

Wanda Nara : Io incinta e Icardi con i trans - quante bugie sui giornali : La moglie di Mauro Icardi si dife da alcune notizie non vere riportate dai media: "Hanno detto che io ero incinta e non lo sono. Hanno detto che Mauro mi aveva messo le corna con una trans: non è vero, per adesso non gli piacciono". Wanda Nara e Mauro Icardi stanno passando uno dei momenti più duri sia a livelllo professionale, per l'ex capitano dell'Inter, sia per quanto riguarda la vita privata con alcune voci scomode e poco ...

Di Marzio : “Oggi incontro tra Wanda Nara e i vertici dell’Inter. Il Napoli ancora ci spera” : Nel pomeriggio incontro tra i vertici dell’Inter e Wanda Nara. moglie-manager di Icardi. Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, scrive che nel pomeriggio dovrebbe esserci un incontro tra i dirigenti dell’Inter e Wanda Nara. Nei giorni scorsi la bella manager aveva ribadito come la volontà del marito fosse quella di rimanere in nerazzurro. Da qui la risposta secca di Marotta, il cui concetto verrà ulteriormente confermato ...