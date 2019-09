Problemi con ho Mobile e Vodafone? Disservizi e down in molte zone d’Italia

Codacons : apertura istituti troppo tardi - Problemi e danni economici a famiglie : Roma – “Anche quest’anno le scuole italiane riapriranno le porte a meta’ settembre, una data che mette in grande difficolta’ i genitori, specie quelli che lavorano e che dovranno attivarsi per affidare i figli a parenti, baby sitter e centri estivi”. Lo afferma il Codacons, che chiede al ministero dell’Istruzione di attivarsi per venire incontro alle esigenze delle famiglie. “L’anno ...

Andrea Stramaccioni - l’ex allenatore dell’Inter bloccato in Iran : non può lasciare il Paese per Problemi con il visto : Si sta trasformando in un incubo l’esperienza di Andrea Stramaccioni in Iran. L’ex allenatore dell’inter da giugno è il nuovo tecnico dell’Esteghlal, società a totale partecipazione statale del governo Iraniano, e – complice la sosta per le Nazionali – nella serata di giovedì 29 agosto avrebbe dovuto prendere un areo che lo avrebbe riportato per qualche giorno in Italia, a Roma, dalla moglie e dai due figli. ...

Addio o arrivederci agli iPhone con Iliad? Problemi con l’acquisto e nuove ipotesi : Inizialmente si pensava a qualche problema tecnico, o più semplicemente ad una normale indisponibilità per gli iPhone acquistabili tramite Iliad, considerando il fatto che diversi utenti hanno evidenziato l'impossibilità nel portare a termine l'ordine di un melafonino attraverso il sito della compagnia telefonica. Tuttavia, se due indizi fanno una prova rispetto a quanto vi abbiamo riportato circa un mese fa sulle nostre pagine, ci sono nuovi ...

US Open – Allarme Djokovic - il serbo alle prese con Problemi alla spalla : “non so se sarà in grado di giocare il terzo turno…” : Il serbo ha chiesto l’intervento del fisioterapista durante il match contro Londero, riuscendo comunque a vincere in tre set Suona l’allarme per Novak Djokovic, costretto a convivere con problemi alla spalla che non gli lasciano tregua. Il serbo ha staccato il pass per il terzo turno degli US Open stendendo l’argentino Londero, ma nel corso del primo set ha richiesto l’intervento del fisioterapista per mettere a ...

US Open – Allarme Djokovic - il serbo alle prese con Problemi alla spalla : “è difficile non pensarci…” : Il serbo ha chiesto l’intervento del fisioterapista durante il match contro Londero, riuscendo comunque a vincere in tre set Suona l’allarme per Novak Djokovic, costretto a convivere con problemi alla spalla che non gli lasciano tregua. Il serbo ha staccato il pass per il terzo turno degli US Open stendendo l’argentino Londero, ma nel corso del primo set ha richiesto l’intervento del fisioterapista per mettere a ...

US Open – Nessun problema al secondo turno per Keys e Barty - battute senza Problemi Zhu e Davis : L’americana e l’australiana avanzano a braccetto al terzo turno battendo agevolmente le rispettive avversarie Madison Keys e Ashleigh Barty staccano il pass per il terzo turno degli US Open, proseguendo così la propria scalata verso la finale di domenica prossima. L’americana si impone senza problemi sulla cinese Zhu, incapace di reggere il ritmo della propria avversaria. Il confronto termina con il punteggio di 6-4, 6-1 ...

Chievo - Problemi con lo stadio : utenze non pagate per 2 - 5 mln : Il sindaco di Verona, Federico Sboarina, ha firmato l’avvio della procedura giudiziaria nei confronti del ChievoVerona, per il mancato pagamento del canone di concessione dello stadio Bentegodi degli ultimi quattro anni. Lo scrive l’ANSA, spiegando che si tratta di un’ingiunzione di pagamento per due milioni e mezzo di affitti non pagati. La società presieduta da […] L'articolo Chievo, problemi con lo stadio: utenze non pagate ...

Segnalati Problemi con spegnimento display oltre i 30 secondi per Samsung Galaxy S8 a fine agosto : Emergono proprio a fine agosto, direttamente da diversi possessori del Samsung Galaxy S8, alcune segnalazioni che mettono in evidenza un nuovo problema con lo smartphone lanciato sul mercato ad inizio 2017. In particolare, non sono pochi coloro che vogliono impostare lo spegnimento dello schermo oltre la soglia dei 30 secondi per i motivi più disparati, ma secondo quanto raccolto in queste ore, pare che la patch di agosto complichi non poco le ...

MotoGp – La prestazione di Valentino Rossi ed i Problemi in pista - Crutchlow si nasconde : “non posso dirlo altrimenti…” : Crutchlow non nasconde la sua delusione dopo il Gp della Gran Bretagna: le parole del pilota LCR sui problemi riscontrati in pista a Silverstone Il Gp della Gran Bretagna di MotoGp ha regalato spettacolo puro a tutti gli appassionati delle due ruote: Alex Rins ha trionfato per 0.013 secondi su Marc Marquez, superandolo dopo l’ultima curva del circuito di Silverstone, spiazzando il suo rivale e tutti gli spettatori. Una vittoria ...

La confessione del Ninja - Nainggolan svela : “il calcio mi salva dai Problemi personali. Volevo la Champions ma ho scelto Cagliari” : Radja Nainggolan trova rifugio nel calcio dai problemi personali: il ‘Ninja’ svela di aver lasciato l’Inter, seppur con il rammarico della Champions, preferendo l’abbraccio caloroso di Cagliari Il trasferimento di Radja Nainggolan al Cagliari è stato uno dei più romantici dell’estate. Il centrocampista belga ha rinunciato a piazze ben più blasonate per ritornare in Sardegna, nel club che lo ha lanciato nel ...

Sandra Milo - dopo i Problemi economici - ritrova il sorriso grazie a “lui” - più giovane di 37 anni : L’amore è cieco e non ha età. Vi sembrano frasi fatte? E allora chiedete pure a Sandra Milo. Ve la ricordate Sandra? Ecco, a 86 anni ha trovato la felicità. E l’amore… Il tutto per merito di un uomo più giovane di lei. Più giovane di 37 anni. Lui chi è? Alessandro Rorato, imprenditore veneto proprietario di un ristorante a Treviso, che al settimanale Novella 2000 ha parlato della sua relazione con l’attrice, iniziata da poco ma già forte e ...

Death Stranding si focalizzerà sulla narrazione : Hideo Kojima consapevole dei Problemi di storytelling di Metal Gear Solid 5 : I giochi di Hideo Kojima sono sempre stati noti per la loro grande attenzione alla narrazione e le sue carenze in questa zona sono state una delle molte ragioni per cui alcuni giocatori sono stati delusi da Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Scegliendo di adottare un approccio open world, The Phantom Pain ha messo al centro di tutto il gameplay e, perciò, l'aspetto narrativo dell'esperienza è stato notevolmente ridotto.Anche l'imminente Death ...

Notte della Taranta - Belen e De Martino non convincono fra gaffe - Problemi e critiche : Quest’anno la Notte della Taranta era particolarmente attesa soprattutto grazie alla presenza di Belen Rodriguez e Stefano De Martino sul palco. Un appuntamento speciale, che celebra la tradizione salentina e che è andato in onda sulla Rai, presentato dalla coppia più amata di Instagram, tornata insieme di recente e più innamorata che mai. Alla fine però le cose sono andate molto diversamente e in tanti sono rimasti delusi ...

Crisi governo : terminato l’incontro Pd-M5S. I dem : «Non ci sono Problemi insormontabili» : Il capogruppo Andrea Marcucci: «La riunione si è svolta in un clima positivo e costruttivo, che ci fa ben sperare sulle prospettive». Il movimento: «Clima costruttivo»