Juve | operazione in Austria per Chiellini | Barzagli potrebbe entrare nello staff di Sarri

Mercato Juve : Agnelli in prima persona per chiudere la super operazione : Mercato Juve – Avrebbe del clamoroso quanto in edicola stamani. Secondo i quotidiani odierni, il Mercato della Juventus non è ancora finito, ma come ormai risaputo, dipende dalle uscite. In partenza ci sono i soliti nomi, il reparto offensivo è quello che più necessita di interventi immediati, ed allora la dirigenza è a lavoro per […] More

Mercato Juventus - asse caldo Roma-Torino : pronta una maxi operazione : Mercato Juventus – La Juventus di Maurizio Sarri inizia a prendere forma. Come chiesto dal Mister però, ci sono prima delle cessioni da fare, cessioni che stanno rallentando il Mercato bianconero. Il tecnico ex Napoli ha chiesto almeno 6 cessioni alla società: i cosi detti esuberi. Tra questi giocatori, oltre a Matuidi, Mandzukic ed eventualmente […] More

Calciomercato Juventus – Mandzukic ad un passo dal Manchester United : cifre e dettagli dell’operazione : Dall’Inghilterra ne sono sicuri, Mario Mandzukic ad un passo dal Manchester United: l’operazione potrebbe essere slegata dallo scambio Lukaku-Dybala Asse caldissimo quello fra Manchester United e Juventus. Mentre i due club discutono del possibile scambio Lukaku-Dybala, si profila all’orizzonte un altro accordo. Secondo il Daily Mail, Mario Mandzukic sarebbe ad un passo dal vestire la casacca dei Red Devils. L’attaccante croato, chiuso dal ...

Lukaku Juventus - c’è l’accordo : ma Dybala blocca l’operazione : Lukaku Juventus – Scontro frontale tra Inter e Juventus per Romelu Lukaku: Calciomercato.it vi ha parlato in esclusiva dell’incontro tra l’agente del belga Federico Pastorello e la società bianconera. Un vertice che avrebbe portato a buoni frutti: come si legge su ‘gazzetta.it’, infatti, la Juve avrebbe raggiunto un’intesa di massima con Lukaku per il suo trasferimento a Torino. Lukaku Juventus, manca ...

Neymar Juventus : è fatta. Bomba dalla Spagna - i termini dell’operazione : Neymar Juventus – Secondo quanto filtra dalla stampa estera, e più precisamente da Don Balon (che riprende fichazo.com: https://www.donbalon.com/futbol/laliga/sergio-ramos-entera-equipo-fichara-Neymar-no-es-barca), quello bianconero, sarebbe il prossimo club del brasiliano Neymar. La rivista di informazione sportiva spagnola, avrebbe addirittura svelato alcuni termini dell’accordo tra le parti. In Italia la notizia non ha ancora ...

Juventus - ufficiale l’acquisto di Matthijs De Ligt : i dettagli dell’operazione nel comunicato dei bianconeri : Matthijs De Ligt è un nuovo calciatore della Juventus: il giocatore ha firmato un contratto quinquennale. L’acquisto è stato ufficializzato dai bianconeri e dall’Ajax tramite un comunicato ufficiale Finalmente è arrivata l’ufficialità: Matthijs De Ligt è un nuovo calciatore della Juventus. Il difensore olandese, dopo le visite mediche di rito, ha posto la sua firma sul contratto che lo legherà ai Campioni d’Italia ...

Nel nord Italia un’operazione antiterrorismo che coinvolge neofascisti e ultras Juventini : Vasta operazione antiterrorismo, questa mattina all’alba, nel nord Italia. A farne le spese alcuni gruppi di estrema destra. L’operazione è stata condotta dagli uomini della Digos di Torino, Milano, Varese, Pavia, Novara e Forlì coordinati dalla Procura di Torino. Lo racconta Repubblica Torino. Tre persone sono finite in manette. Tra queste Fabio Del Bergiolo, ex ispettore antifrode delle dogane militante di Forza Nuova, candidato al ...