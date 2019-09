“Cancro al cervello” Per i medici ha 2 mesi | ma Amelia non si arrende | un miracolo

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 2 settembre 2019) Una sentenza. Una condanna a morte senza appello. Per, per tutti Milli Lucas non c’era speranza. Cancro all’ultimo stadio: impossibile guarire. Così, tra le lacrime dei genitori e dei, a Milli Lucas, dodicenne di Perth, erano stati dati pochidi vita, ma la piccola è quasi completamente guarita. Un vero e proprio “” è avvenuto dopo che ile avevano diagnosticato un tumore al cervello in fase terminale. Il dottor Charlie Teo ha distrutto il 98% del suo male e la bambina, ribattezzata “Miracle Milli”, è tornata a scuola in compagnia della sorella.Come ricorda il Daily Mail, la bambina è stata operata nel mese di giugno e ha completato le cure in Germania. La sua storia dà speranza a tutti quelli che si trovano nelle sue condizioni. La dodicenne soffre della rara sindrome Li-Fraumeni, una malattia genetica che predispone i portatori al rischio di ...