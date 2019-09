Alpignano | ladri in casa della defunta durante il funerale | l’appello della figlia su

Fonte : fanpage

(Di lunedì 2 settembre 2019) Ad, nel Torinese,hanno svaligiatomentre erano in corso i funerali.: “Sappiate che i tiletti per questinon sono altro che offerte di lavoro con giorno e orario nel quale intervenire. Quindi non lasciate le case incustodite, né quella del defunto né quella dei loro vicini diperché subiranno anch'essi il premuroso intervento dei”.

rep_torino : Alpignano: ladri in azione durante il funerale, svaligiata la casa della defunta [news aggiornata alle 09:40] - quotidianopiem : Ladri svaligiano la casa della defunta durante il funerale ad Alpignano - solops : Ladri svaligiano la casa della defunta durante il funerale ad Alpignano -