Juventus-Napoli | Martusciello | “Sarri non contento dei 7 gol | avrebbe preferito il 4-0”

Juventus-Napoli 4-3 - le pagelle : azzurri col cuore ma è disastro Koulibaly. Bene Lozano : Juventus-Napoli 4-3, le pagelle: Juventus-Napoli 4-3, le pagelle: Alex MERET 6 – Non può nulla sui gol della Juventus ma risulta decisivo su almeno tre occasioni dei bianconeri lasciando intatto quel passivo che il Napoli riesce anche a recuperare. Kostas MANOLAS 5.5 – Due gol sul suo lato nel giro di 3 minuti senza che ne capisse nulla. Completamente al di fuori da ogni logica difensiva, l’intesa con i compagni di ...

Juventus-Napoli 4-3 è un romanzo. Dal disastro alla rimonta epica. Fino all’autogol di Koulibaly. L’equivoco Insigne : C’è un romanzo da scrivere su questo Juventus-Napoli. Una partita che soltanto gli psicanalisti – quelli bravi – possono decrittare. Il Napoli perde 4-3 dopo essere stato sotto 3-0 dopo un’ora di gioco e aver pareggiato in quindici minuti. All’ultimo minuto, all’ultima azione, è Koulibaly con una incredibile autorete a sancire la vittoria della squadra di Sarri. Proprio lui, l’eroe della partita dei due ...

Calcio : anticipo - Juventus-Napoli 4-3 : 22.42 Pazzesco 4-3 allo 'Stadium' della Juventus sul Napoli. Uno-due bianconero in 3': dopo un miracolo di Szczesny su Allan (14'),sgroppata di 60m di Douglas Costa che regala a Danilo,appena entrato da pochi secondi,il pallone dell'1-0 (16');al 19' Higuain raddoppia con un destro spettacolare all'incrocio. Napoli tramortito, la traversa salva Meret su Khedira. Ronaldo firma il tris al 62', ma riscossa Napoli con Manolas (66') e Lozano (68') ...

