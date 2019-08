Tennis | Tsitsipas già fuori dagli Us Open Nadal avanti in scioltezza | Zverev si salva al

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : martedì 27 agosto - risultati in tempo reale. Berrettini e Sonego avanzano : Fabbiano domina Thiem e vola al secondo turno. Fuori Bautista Agut e Tsitsipas : Zverev avanza con il brivido. Osaka avanza il turno : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Sonego-GRANOLLERS DALLE ORE 17.00 (27 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-GASQUET DALLE ORE 17.00 (27 agosto) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), si concluderanno i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte bassa) e del tabellone femminile (parte ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : martedì 27 agosto - risultati in tempo reale. Berrettini e Sonego avanzano : Fabbiano domina Thiem e sale 2 a 1. Escono di scena Bautista Agut e Tsitsipas. Osaka avanza il turno : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Sonego-GRANOLLERS DALLE ORE 17.00 (27 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-GASQUET DALLE ORE 17.00 (27 agosto) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), si concluderanno i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte bassa) e del tabellone femminile (parte ...

Tennis - ATP Masters 1000 Montreal 2019 : i risultati del 7 agosto. Avanti Nadal e Fognini - fuori Tsitsipas : Si è completato nel cuore della notte italiana il secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di Montreal, in Canada: sul cemento outdoor nordamericano Rafael Nadal liquida in due set il britannico Daniel Evans, mentre Fabio Fognini supera, sempre in due partite, lo statunitense Tommy Paul. Continua la marcia del croato Marin Cilic, che liquida l’australiano John Millman, mentre il transalpino Richard Gasquet rimonta ed elimina il nipponico ...

Tennis - ATP Washington 2019 : Kyrgios batte Tsitsipas e vola in finale. Lo attende il russo Medvedev : La carriera di Nick Kyrgios è stata un continuo saliscendi, con picchi altissimi e profonde cadute. Nel torneo ATP di Washington l’australiano ha mostrato nuovamente sul campo tutto il suo talento, conquistando la sua seconda finale della stagione (ha vinto ad Acapulco ad inizio Marzo) dopo aver battuto il greco Stefano Tsitsipas in tre set per 6-4 3-6 7-6. Una partita molto bella, una battaglia di oltre due ore, tra due grandi dei talenti ...

Tennis - ATP Washington 2019 : i risultati di giovedì 1° agosto. Cilic - Kyrgios e Tsitsipas ai quarti di finale - eliminati Raonic - Isner e Auger-Aliassime : Nella nottata italiana si è definito il quadro dei qualificati ai quarti di finale dell’ATP di Washington (Stati Uniti). Sul cemento americano tanti match interessanti sono andati in scena e val la pena raccontare cosa sia accaduto. Missione compiuta per Marin Cilic. Il croato (n.17 del mondo) si è imposto per 6-3 6-4 contro il talentuoso canadese (n.22 del ranking) Felix Auger-Aliassime in 1 ora e 27 minuti di partita. Un match ben ...