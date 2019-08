Luis Enrique | muore la figlia Xana di 9 anni per un tumore alle ossa | “Sarai la stella

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2019) Una tragedia ha colpito la famiglia dell’exnatore di Roma e Barcellona,. A causa di una grave malattia, lo spagnolo ha perso ladi soli 9. A dare la notizia è stato lo stesso ex ct della Spagna, dimessosi dall’incarico lo scorso 19 giugno per stare vicino alla famiglia, in un comunicato riportato dai principali media spagnoli., questo il nome della bambina, era malata di. “Nostraè morta questo pomeriggio all’età di 9, dopo aver combattuto per 5 intensi mesi contro l’osteosarcoma. Ringraziamo tutti per l’affetto ricevuto durante questi mesi e apprezziamo la discrezione e la comprensione”, si legge nel comunicato.continua poi ringraziando i medici e altre persone che, in questi mesi, hanno cercato di aiutare la sua famiglia: “Vorrei anche ringraziare il personale degli ...

