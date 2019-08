I resti dei cetacei massacrati alle isole Faroe gettati da una scogliera | orrore senza

Pd e M5S trattano per il governo. Alt dei dem a Di Maio vice. Trump : spero Conte resti premier : Palazzo Chigi sblocca l'impasse sul Viminale. I dem dopo il vertice con i grillini: lavoro positivo, proseguiremo

Trattativa al bivio - riunione Pd-M5S. Alt dei dem a Di Maio vice. Trump : spero Conte resti premier : Riprese le consultazioni. Palazzo Chigi sblocca l'impasse sul Viminale. I dem: finalmente abbiamo riaperto il tavolo del programma

Salvini apre la crisi di governo : "Non c'è più maggioranza. restituire parola agli elettori". Di Maio : "Prima il taglio dei parlamentari" : Il giorno dopo lo strappo nella maggioranza giallo-verde, il futuro del governo sembra segnato. In mattinata il premier Giuseppe Conte ha annullato la conferenza stampa e si è recato al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è ritornato a Roma dalla residenza di Castel Porziano. Diversi esponenti del Movimento 5 stelle in mattinata hanno ribadito la volontà di andare avanti con l'esecutivo. Mentre ...

Riapre la Scala dei Turchi - un paradiso restituito a siciliani e turisti : È sicuramente uno dei luoghi più belli e suggestivi della Sicilia. Una bellissima Scala bianca che si immerge nello splendido mare siciliano. Stiamo parlando della Scala dei Turchi di Realmonte in provincia di Agrigento. La suggestiva spiaggia della Scala dei Turchi di Realmonte, nell’Agrigentino, da domani (giovedì 8 agosto) verrà restituita a siciliani e turisti. Sono finiti i lavori di messa in sicurezza del litorale effettuati dall’Ufficio ...

Strage nella discoteca di Corinaldo - blitz dei carabinieri nella notte : 7 arresti : Sono almeno sette le persone (secondo indiscrezioni, giovani della provincia di Modena), arrestati nella notte nell'ambito delle indagini sulla Strage all'Azzurra Clubbing di Corinaldo, all'esterno del quale sono morti 5 adolescenti e una giovane mamma, travolti dalla folla che cercava di uscire dal locale all'interno del quale era stato spruzzato uno spray urticante, in attesa del concerto del trapper Sfera Ebbasta (a dicembre 2018). Il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Agosto : Sgominata la cosca dei politici. Retata in Calabria 17 arresti nella ’ndrina Libri : “Voti in cambio di appalti” : Reggio Calabria Politici e ‘ndrine: 17 arresti. “Io sono peggio di Riina” L’inchiesta – Smantellata la rete della cosca Libri: manette al consigliere regionale di FdI Nicolò, ai domiciliari il capogruppo Pd Romeo e il capo dei costruttori di Lucio Musolino Vieni avanti, gretino di Marco Travaglio Sollevando per un attimo il capino dai dati elettorali, che segnalano cinque anni di spaventosa e ininterrotta emorragia di voti, gli ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Dressel re dei 100 stile sotto i 47?. Record del mondo di Wilson nei 200 rana e della 4×200 donne australiana! Out restivo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE FINALI DI OGGI IL MEDAGLIERE AGGIORNATO 15.05: Grazie per averci seguito e appuntamento a domani alle 3 di notte con una giornata che si preannuncia più densa di azzurro. Buon pomeriggio 15.02: Due Record del mondo nella giornata di oggi. entrambi targati Australia: Wilson nei 200 rana e la 4×200 stile uomini. Male Restivo nei 200 dorso, unico italiano in gara, fuori ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Dressel trionfa nei 100 sl - restivo non centra la finale dei 200 dorso - si rivede Ledecky nella 4×200 sl : Quinta giornata di gare nei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Day-5 di “riposo” per i colori azzurri ma non certo per i protagonisti internazionali che il loro lo hanno fatto e decisamente bene. Si parte a bomba con la finale dei 100 stile libero uomini. La gara regina conferma le attese e il duello stellare tra l’americano Caeleb Dressel (campione del mondo in carica) e l’australiano Kyle Chalmers è su ...

Mondiali Nuoto 2019 – Matteo restivo fallisce l’accesso alla finale dei 200 dorso : l’azzurro chiude 7° in semifinale : Matteo Restivo non riesce a qualificarsi per la finale dei 200 dorso ai Mondiali di Nuoto 2019: il nuotatore azzurro chiude 7° in semifinale Niente da fare per Matteo Restivo. Il nuotatore azzurro fallisce l’accesso alla finale dei 200 dorso dei Mondiali di Nuoto 2019 in corso di svolgimento a Gwuanju chiudendo al 7° posto la sua semifinale. Questi i finalisti dei 200 dorso: Rylov (Rus), Murphy (Usa), Greenbank (Gbr), Pebley (Usa), ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 25 luglio. Dressel re dei 100 stile sotto i 47?. restivo a caccia della finale nei 200 dorso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.28: Cristina Chiuso: l’unico dubbio era che Dressel fosse troppo veloce nella vasca di andata, lo è stato ma ha resistito, Chalmers ha fatto un ritorno da 24″3 ed è spettacolare. Se Dressel fosse passato un decimo più lento avrebbe fatto il record del mondo ma lo ha nel mirino, come quello dei 100 farfalla che secondo me farà domani. Nonostante il 47″8 del terzo non ci ...

Droga : spaccio di coca ‘a domicilio’ su Milano - 13 arresti dei carabinieri : Milano, 25 lug. (AdnKronos) – Ingenti quantità di cocaina spacciati sul territorio di Milano, anche ‘a domicilio’, direttamente a casa dei clienti. I carabinieri del capoluogo lombardo hanno arrestato tredici persone nell’operazione ‘sangue blu’, tutte accusate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di cocaina e spaccio.Le indagini nascono dall’irruzione di un commando composto da ...

Real Madrid – Caso Bale - l’agente non ha dubbi : “non lascerà in prestito! E’ uno dei migliori del pianeta” : L’agente di Gareth Bale non ci sta: Barnett torna sul Caso del calciatore gallese dopo le affermazioni di Zidane Continua il botta e risposta tra Zidane e l’agente di Gareth Bale, dopo le affermazioni del tecnico del Real Madrid che ha affermato che il gallese non fa più parte del progetto della squadra madrilena. Dopo il chiarimento di Zidane di oggi, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Arsenal nella ...

Bibbiano - “4 bimbi tornano dai genitori” : la decisione dei giudici prima degli arresti. E Foti è indagato per maltrattamenti in famiglia : Quattro dei sei bambini citati nell’inchiesta Angeli e Demoni perché tolti alle proprie famiglie sono già tornati dai loro genitori naturali. La notizia, riportata dalla Gazzetta di Reggio in edicola martedì mattina, è antecedente agli arresti del 27 giugno. La decisione del giudice dei tribunale dei Minori di Bologna era stata presa dunque prima che il “caso Bibbiano” divenisse di dominio pubblico. I magistrati guidati dal ...