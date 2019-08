Basket | colpo di scena in Serie A | Achille Polonara lascia la Dinamo Sassari | che prende

Fonte : oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Fulmine a ciel sereno sulladellaA: poche settimane dopo aver firmato per altri due anni con lala società sarda e approda al Baskonia, dove giocherà l’Eurolega. Una sequenza di eventi inattesa, quella che ha portato l’ala-centro anche nell’orbita della Nazionale (sebbene non sia tra i 14 che si stanno giocando il posto in Cina) in terra basca: anche in questo caso il contratto è biennale. Il comunicato ufficiale del Baskonia specifica che questo è l’ultimo rinforzo della società in vista della prossima stagione.va a completare la batteria dei lunghi della formazione allenata da Velimir Perasovic, che già com, tra gli altri, Tornike Shengelia e Shavon Shields. Per il ventisettenne di Ancona si tratta della quinta maglia vestita a livello professionistico, la prima fuori dall’Italia, dopo ...

