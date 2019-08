Governo | intesa Pd-M5S in bilico per lo scoglio vicepremier Di Maio annuncia voto su

Crisi di Governo - ecco il tavolo Pd-Cinque Stelle per l’intesa - ma c’è l’ostacolo Di Maio vicepremier : Proseguono le trattative tra Dem e Movimento 5 Stelle, nel giorno in cui riprendono le consultazioni del Capo dello Stato Mattarella

Governo - Toninelli : «Intesa con Pd non semplice - ma impedire il ritorno di Berlusconi» : Governo, sulla trattativa M5S-Pd scende in campo il ministro delle infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli con un lungo post su Facebook. «Luigi in primis e tutto il M5S...

Zingaretti a Di Maio : 'Discontinuità su nomi Governo' - base M5S in crisi per intesa col PD : Zingaretti e Di Maio continuano a lavorare senza sosta per un'intesa di governo da certificare di fronte al Presidente della Repubblica, ma a 24 ore dal nuovo (e ultimo) giro di consultazioni al Quirinale non mancano segnali di tensione tra i M5S e PD. Se la base “dem” non sembra soffrire l'idea di un avvicinamento al Movimento di Grillo e Casaleggio, lo stesso non si può dire per attivisti e simpatizzanti 5 stelle, in buona parte scettici se ...

Governo - mossa Pd su Fico : intesa lontana. Torna l?ipotesi di un premier terzo : Dopo le capriole e le ambiguità di Luigi Di Maio, è toccato a Giuseppe Conte scrivere dal G7 di Biarritz la parola fine: «La stagione con Salvini è chiusa, non si...

Governo Pd-M5S - domani alle 15 i tavoli al Nazareno : ma rischiano di andare deserti senza un'intesa : Si riuniranno domani alle 15 i sei tavoli di lavoro per il programma sui dossier da portare al confronto con il M5S. L'annuncio arriva dal Pd che invia anche la foto della sala che dovrà,...

Governo : Marcucci - ‘confronto avanti - senza ultimatum e veti intesa possibile’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “Ieri con la delegazione del M5S abbiamo stabilito un percorso per arrivare ad un accordo di Governo serio e responsabile. Il confronto va avanti esattamente nelle modalità stabilite. Siamo convinti che, senza ultimatum e senza veti, riusciremo a dare un Governo al Paese”. Lo afferma il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci. L'articolo Governo: Marcucci, ‘confronto avanti, senza ...

Governo : Ruocco-Paragone - no e sì a intesa M5S-Pd su piattaforma Rousseau : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – Duello a distanza in due interviste al ‘Corriere della Sera’ tra i parlamentari del Movimento Cinquestelle Carla Ruocco e Gianluigi Paragone sulla possibilità di far votare gli iscritti attraverso la piattaforma Rousseau sull’ipotesi di alleanza tra M5S e Pd. “Di fronte a una crisi di Governo che corrisponde a un momento decisivo per il futuro del Paese è un nostro preciso dovere ...

Governo : Lombardi (M5S) - ‘difficile votare intesa con Pd su Rousseau’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – Far votare sulla piattaforma Rousseau l’ipotesi di accordo tra M5S e Pd “sarebbe nelle nostre corde. Però comunicare in pochi giorni il senso e i punti di un ‘intesa così complessa, perché giustamente il Quirinale ha fretta di mettere in sicurezza il Paese, non mi pare facile. Bisognerà valutare”. Lo dice Roberta Lombardi, esponente M5S, in un’intervista a ‘Il Fatto ...

Nuovo Governo - Di Battista e Renzi spaccano l'intesa tra M5s e Pd : Ore febbrili per la trattativa tra Di Maio e Zingaretti: 10 i punti presentati dal primo, 5 quelli imprescindibili per il...

Crisi di Governo - la Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Salvini : «Intesa Renzi-Di Maio? Pericolo per la democrazia». M5S : fake news - giullare : La presidente del Senato Casellati ha convocato i capigruppo per lunedì alle ore 16 «Troppi no fanno male all’Italia» dice il partito di Salvini.

Crisi di Governo - la Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Salvini : «Intesa Renzi-Di Maio? Pericolo per la democrazia» : «Troppi no fanno male all’Italia» dice il partito di Salvini. deputati e senatori restano in attesa della convocazione in parlamento

Rider - il Governo annuncia intesa sulle tutele : intesa raggiunta nel governo sulle tutele per i Rider, che in Italia sono 10mila. M5s e Lega fanno sapere di aver trovato un accordo. E di questi tempi è già una notizia. La legge "è pronta" e diverrebbe subito operativa entrando in un decreto legge come spiegato dal ministro dello Sviluppo e Lavoro e vicepremier Luigi di Maio. La soluzione prospettata non abolirebbe del tutto il cottimo.Nel decreto legge confluiranno altre norme, da quelle ...