Ragazza di 17 anni muore fulminata in un hotel ai Caraibi

Messina : Ragazza di 14 anni perde la vita in un incidente stradale : Ancora un incidente stradale nel siciliano: a perdere la vita stavolta è stata una ragazza delle provincia di Messina, Aurora De Domenico, che nella serata di ieri si stava recando in moto a una festa in compagnia di Alberto, il suo fratello maggiore. Per lei non c'è stato nulla da fare, il ragazzo, invece, non è in pericolo di vita. L'impatto e i primi soccorsi Doveva essere una serata all'insegna dell'allegria e della spensieratezza, ma, ...

Una Ragazza israeliana di 17 anni è stata uccisa da una bomba rudimentale in Cisgiordania - ci sono altri due feriti : Una ragazza israeliana di 17 anni è stata uccisa dall’esplosione di una bomba rudimentale nei pressi della colonia israeliana di Dolev, in Cisgiordania. Ci sono altri due feriti, il padre e il fratello della ragazza. Il quotidiano israeliano Haaretz scrive

Israele - attacco terroristico esplosivo contro famiglia israeliana in Cisgiordania : morta Ragazza di 17 anni - feriti padre e fratello : Torna a scorrere il sangue tra israeliani e palestinesi. Questa volta, vittima delle violenze è una ragazza israeliana di appena 17 anni, Rina Shenrav, travolta, insieme al padre, il rabbino Eitan Shenrav, di 46 anni, e il fratello Dvir, di 19, rimasti feriti, dall’attentato esplosivo avvenuto alla sorgente di Bubin, nei pressi di Dolev, insediamento ebraico in Cisgiordania. Le indagini delle forze israeliane sono ancora in una fase ...

Andrew Akingbaje - promessa del calcio inglese - pesta una Ragazza in strada : 2 anni di carcere : Il nigeriano Andrew Akingbaje, promessa del calcio di 24 anni, è stato condannato a due anni di carcere dall'Inner London Crown Court. Il calciatore nella notte di capodanno, fuori da un locale di Londra, aveva aggredito e martoriato il volto di una ragazza di 21 anni Krystal Mission. Leggi anche:Ag

Rapallo - Ragazza di 15 anni cade dal balcone. E’ gravissima : La giovane è precipitata davanti ai genitori; il suo volo è finito nel cortile della palazzina in cui alloggiavano per le vacanze estive. La ragazza è ora ricoverata nel reparto di rianimazione.Continua a leggere

Auto si ribalta a Sorrento - morta Ragazza di 20 anni : arrestato il fidanzato per omicidio stradale : Una ventenne inglese di origini massesi, Lia Di Massa, è morta in seguito a un incidente stradale verificatosi a poche centinaia di metri dal centro della cittadina costiera. La giovane...

Auto si ribalta all'alba a Sorrento - morta Ragazza di 20 anni : arrestato il fidanzato per omicidio stradale : Una ventenne inglese di origini massesi, Lia Di Massa, è morta in seguito a un incidente stradale verificatosi a poche centinaia di metri dal centro della cittadina costiera. La giovane...

Gianni Scarpa - l’ex gestore della spiaggia fascista denunciato : “Ha cacciato una Ragazza di origine africana da uno stabilimento” : Due anni fa i cartelli con gli slogan e le foto di Mussolini. Questa volta avrebbe discriminato una bagnante di origine africana. Gianni Scarpa, l’ex gestore della spiaggia “fascista” di ‘Playa Punta Canna’ a Sottomarina di Chioggia, finisce nuovamente nei guai, a due anni di distanza dalla sua iscrizione nel registro degli indagati per apologia del fascismo. I Carabinieri lo hanno denunciato alla Procura per violenza ...

A Torino una Ragazza di 17 anni malata di cuore è stata salvata senza trapianto : È arrivata a Torino dalla Serbia per sottoporsi a un trapianto di cuore, ma i medici le hanno salvato la vita evitando l'intervento. Protagonista una ragazza di 17 anni, giunta da Belgrado all'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino con il cuore univentricolare. Una patologia che solitamente richiede il trapianto, "evitato" dai medici grazie a un complesso intervento chirurgico che permetterà alla giovane di tornare a casa con il suo ...

Droga e alcol : Ragazza di 16 anni in fin di vita a Pisa : La giovane ha trascorso una serata insieme a due coetanee nei bar del centro di Pisa ed ha assunto un mix di alcol e Droga. E' ora ricoverata in condizioni disperate.Continua a leggere

Treviso - Ragazza di 12 anni allergica al latte muore dopo aver mangiato una pizza : È morta dopo aver mangiato una pizza in un ristorante a Villorba, in provincia di Treviso. La vittima è una ragazza di dodici anni, deceduta dopo uno shock anafilattico causato dall’allergia alle proteine del latte di cui soffriva. Ai primi sintomi del malore la ragazza aveva avvisato la madre, che le ha somministrato l’adrenalina. dopo un primo miglioramento, però, le sue condizioni sono peggiorate, fino all’arresto cardiaco, ...

Milano - Ragazza di 20 anni incinta presa a calci e pugni dal futuro marito : non aveva detto ai parenti del matrimonio e della gravidanza : Ha colpito la compagna incinta con calci e pugni al volto, poi senza preoccuparsi delle condizioni, l’ha lasciata a terra, insanguinata, in una stanza d’albergo. È quanto successo nella mattinata di ieri a Milano in un hotel in corso Garibaldi. Vittima una cittadina norvegese di origini afghane, di 20 anni, picchiata dal fidanzato 38enne, di origini pakistane, perché non ha raccontato ai parenti dell’imminente matrimonio e ...

Ragazza di 17 anni dimenticata in discoteca : era in vacanza con un gruppo di coetanei : Una Ragazza di 17 anni è stata "dimenticata" per un'intera notte in una discoteca di Misano Adriatico, in provincia di Rimini. A ritrovarla, all'indomani, è stata la donne delle pulizie. Aveva bevuto troppo ed è stata accompagnata in ospedale. E' accaduto mercoledì mattina, quando, intorno a mezzogiorno, la 17enne piemontese è stata accompagnata dalla titolare dell'hotel di Miramare di Rimini dove alloggia, in Pronto Soccorso a Riccione, ...

Segregata e stuprata per giorni dall'ex - Ragazza di 28 anni si salva lanciandosi dall'auto a Roma : Segregata, picchiata e violentata per tre giorni. E’ l’incubo vissuto da una 28enne, rapita dal suo ex, un 30enne albanese con precedenti di polizia. L’uomo, irregolare sul territorio italiano, con a carico un ammonimento del questore di Perugia, è stato rintracciato e arrestato dalla polizia.La vittima degli abusi è riuscita a salvarsi lanciandosi dall’auto in corsa. Una volta in fuga è stata salvata ...