Il G7 al bacio

Vacanze al “bacio” per i Beckham che dopo l’Italia volano in Francia da Elton John : dopo aver passato parecchi giorni in Puglia, la famiglia Beckham è volata in Francia dall'amico Elton John, che li ha ospitati insieme al marito sul suo favoloso yacht. In questa fine d’estate, che non ha visto nascere troppi amori sotto il sole, ha visto però consolidarsi molte coppie, come quella formata da David e Victoria Beckham, che dopo aver passato insieme a tutta la famiglia una vacanza in Puglia, nel fine settimana hanno ...

Il Segreto - episodi al 30 agosto : bacio tra il dottore e la Laguna : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto e che riguarderanno ciò che accadrà negli episodi in onda dal 26 al 30 agosto. Dopo una lunga pausa estiva, torna dunque su Canale 5 nel consueto orario delle 15:40 circa, la telenovela ideata da Aurora Guerra, che riserverà nei prossimi episodi molti colpi di scena. Fè verrà ferita gravemente da Faustino e sarà Mauricio a dare agli abitanti di Puente Viejo la triste noitzia della sua ...

Katy Perry e Orlando Bloom - bacio sul red carpet - foto : A due anni e mezzo dal primo incontro ai Golden Globe del 2017, con tanto di break di pochi mesi, prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Katy Perry e Orlando Bloom. A pochi mesi dalla proposta di nozze dell'ex Legolas, i due si sono concessi un romantico red carpet per la premiere di "Carnival Row", nuova serie Amazon che vede Bloom protagonista assoluto.prosegui la letturaKaty Perry e Orlando Bloom, bacio sul red carpet - foto ...

Eleonora Pedron ritrova l’amore tra le braccia di Fabio Troiano - le foto del bacio : In questa estate rovente, il settimanale ‘Chi’ diretto da Alfonso Signorini ha paparazzato un’inedita coppia. Gli scatti pubblicati sulla rivista, infatti, immortalano un bacio carico di passione tra Eleonora Pedron e Fabio Troiano. La showgirl e l’attore starebbero insieme da pochi mesi. Ecco tutti i dettagli.Continua a leggere

Salvini subisce Conte - poi attacca : «Inciucio con Pd da mesi». Bufera sul bacio al crocifisso : «Rifarei tutto quello che ho fatto. Continuo a pensare che si debba andare al voto». Matteo Salvini tira dritto, cominciando così il suo intervento nell'Aula del Senato, nel...

Ariana Grande : guarda come è stata girata la scena del bacio con Mikey Foster dei Social House nel video di “Boyfriend” : Dai un'occhiata al behind the scene The post Ariana Grande: guarda come è stata girata la scena del bacio con Mikey Foster dei Social House nel video di “Boyfriend” appeared first on News Mtv Italia.

Maria Elena Boschi in bikini replica a Matteo Salvini : “Io una mummia? bacioni dal mio sarcofago” : “CapitanFracassa dice che io sono una mummia: un saluto a tutti dal mio sarcofago“. È la risposta che Maria Elena Boschi a dato sui social a Matteo Salvini, replicando per le rime via Twitter all’attacco del vicepremier che l’aveva definita “una mummia che vuole tornare al governo”. Nel farlo, la deputata del Pd ex ministro delle Riforme del governo Renzi ha pubblicato anche una sua foto in costume con le ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Agosto : Il bacio della morte. Conte teme la fiducia (di Salvini) : Dopodomani I 5 Stelle hanno deciso: si va alla crisi in Senato Game over – Niente appigli alla Lega: il M5S presenterà una risoluzione che sosterrà la posizione di Conte su Ong e migranti: piacerà a sinistra e sarà invotabile per Salvini di Ilaria Proietti e Marco Palombi L’ultima follia di Marco Travaglio La crisi più pazza del mondo, aperta il 7 Agosto da un Salvini ubriaco di sondaggi, piazze, spiagge e mojito che chiedeva ...

Gennaro Lillio e Francesca De André di nuovo insieme? Il bacio dell’ultima storia : Francesca De André e Gennaro Lillio si sono lasciati, l’ultimo post di lei riaccende le speranze Francesca De André e Gennaro Lillio si sono lasciati bruscamente e i fan si sono scagliati soprattutto contro di lei, accusata di aver tradito l’ex gieffino dopo un post pubblicato proprio da lui su Instagram. Francesca ha risposto subito […] L'articolo Gennaro Lillio e Francesca De André di nuovo insieme? Il bacio dell’ultima ...

Crisi governo - Salvini : “Di Maio? Non parlerò mai male di lui. A Renzi invece mando un bacione”. E conferma sfiducia a Conte il 20 agosto : “Le parole di Di Maio e di Renzi su di me? Sono tranquillo, in queste settimane mi sono ripromesso di non rispondere agli insulti. Mi sono preso del buffone, del razzista, del fascista, dell’assassino, del ladro, del delinquente, del criminale. Sto gestendo 500 immigratia bordo di due navi di Ong e quindi non rispondo alle polemiche”. Così, ai microfoni di “Non stop news”, su Rtl 102.5, il ministro ...

Wanda Nara e Icardi e il bacio appassionato : "Senza amore non ho nulla" - : Marco Gentile Wanda Nara e Mauro Icardi si stanno rilassando in attesa che una tra Roma, Juventus e Napoli faccia la mossa decisiva per strapparlo all'Inter. Il bacio appassionato in acqua scatena i follower L'estate di Wanda Nara e Mauro Icardi è calda, molto calda per motivi calcistici e non solo. La sexy moglie-agente dell'ex capitano dell'Inter, infatti, ha incantato i suoi oltre 5,5 milioni di follower su Instagram con alcuni ...