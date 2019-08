Fuga di gas a casa:donna salva,2 feriti

Esplosione in una villetta a Giugliano, un comune a Nord di Napoli, tra le frazioni Lago Patria e Varcaturo. Inc'erano due persone: una, che non ha riportato gravi conseguenze, e il figlio,con ustioni profonde di III grado su 80% del corpo, portato al Cardarelli di Napoli. L'abitazione è stata sventrata dal violento scoppio di un serbatoio di Gpl provocato da unadi gas e dall'accensione di una sigaretta. Ferito anche un vicino, travolto dal crollo del muro che divideva le due abitazioni, ricoverato in ospedale.(Di giovedì 22 agosto 2019)