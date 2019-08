Alyssa Milano | l’attrice di Streghe rivela | ‘Ho abortito due volte’

Fonte : tvzap.kataweb

(Di giovedì 22 agosto 2019) Le donne hanno il diritto di ricorrere all’aborto: è questo il pensiero chevuole veicolare, così come tante sue altre colleghe tra cui Milla Jovovich, con un’intervista rilasciata a People. L’attrice, volto di serie tv come Melrose Place e, confessa di essersi trovata lei stessa per ben due volte nella situazione di dover decidere se abortire o meno. Correva l’anno 1993,aveva 20 anni e aveva una relazione stabile con un ragazzo del quale era innamorata e prendeva precauzioni ma per due volte è rimasta incinta, ed entrambe le volte ha deciso di interrompere la gravidanza: “Sapevo a quel tempo di non essere attrezzata per fare la madre, quindi ho scelto di abortire. È stata una mia scelta. Ed è stata assolutamente giusta per me. Non è stato facile. Non era ciò che volevo, ma era qualcosa di cui avevo bisogno, come accade per la ...

