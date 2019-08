Bambina di 4 anni azzannata alla testa da un pitbull

Choc anafilattico in pizzeria : muore a 12 anni Bambina allergica al latte : Una bambina di appena 12 anni da sempre allergica alle proteine del latte è morta nel Trevigiano per uno shock anafilattico durante una serata in pizzeria con gli amici. Era uscita a mangiare una pizza con gli amici ed è morta a soli 12 anni in preda a un shock anafilattico. Maria Vittoria Salvadori viveva a Villorba, comune alle porte di Treviso, e sin da quando è nata conviveva con una grave forma di allergia alle proteine del latte. ...

Milano - Bambina di 8 anni travolta da una moto pirata a Corsico : è in gravi condizioni : Una bambina di otto anni è stata trasportata in gravissime condizioni in ospedale dopo esser stata travolta da una moto pirata. È successo a Corsico, nell’hinterland milanese, intorno alle 22 di venerdì 9 agosto. La piccola ha riportato fratture a un arto inferiore, a uno superiore, al bacino e alla testa, ma inizialmente era sveglia, solo poco più tardi ha perso conoscenza. È stata porta all’ospedale San Carlo di Milano e poi ...

Operata nella notte la Bambina di 8 anni investita sulle strisce a Milano : È stata Operata nella notte al San Raffaele di Milano una bambina di 8 anni, trasportata in elisoccorso, dopo essere stata investita ieri sera a Corsico, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme alla madre e ai fratellini, rimasti illesi. Secondo quanto si apprende la prognosi è ancora riservata. In base a una prima ricostruzione della polizia locale di Corsico, e in attesa di ascoltare nuovamente la testimonianza della ...

Bambina di otto anni curata per anoressia. Invece aveva un tumore cerebrale : I medici si erano sbagliati, dopo tre anni la svolta. Grazie all’ospedale di Sondrio e a un medico che ha saputo capire i sintomi. Una Bambina di soli otto anni è stata giudicata, per oltre tre anni, sofferente di problemi psicologici e disturbi alimentari, quali l’anoressia. Per tre anni la piccola ha visto medici, ospedali e strutture specifiche della Lombardia insieme alla mamma. Tutto per cercare di capire il malessere continuo ...

Mamma abbandona la Bambina di un anno in una casa disabitata - dopo dieci anni succede qualcosa di incredibile : Una Mamma ha abbandonato la sua bambina di un anno in una casa vuota e sporca. E’ andata via e non si è più guardata indietro. Questa vicenda è accaduta in una città russa, a Yaroslavl, a nord di Mosca. La bambina , abbandonata, ha iniziato a piangere e poiché i vicini sentivano questo pianto continuo a cui all’inizio non avevano dato neppure molta importanza, dopo un po’ hanno deciso di chiamare la polizia che è arrivata e si è trovata di ...

Terrore per una Bambina di 13 anni - corre con uno spillo in bocca e le scivola in gola : Una bambina di 13 anni è stata operata a Torino nell’ospedale Regina Margherita per un incidente gravissimo. La bambina, mentre correva con uno spillo in bocca, le è scivolato scendendole fino alla gola e ficcandosi nei bronchi. Lo spillo, che era lungo 3,5 centimetri, doveva essere asportato d’urgenza e così la bambina è stata sottoposta ad un delicatissimo intervento effettuato con la colonna endoscopia che da poco la Compagnia di Sanpaolo ...

Bambina DI 4 ANNI PRECIPITA DA CASA NONNI/ Padova - volo di 3 metri : è grave : Olivia, BAMBINA olandese di 4 ANNI, è PRECIPITAta dalla finestra della camera da letto dei NONNI a San Pietro in Gu: ora è al pronto soccorso pediatrico.

Vimercate - Bambina di 10 anni positiva alla cocaina : arrivata in pronto soccorso dopo una crisi di nervi. I medici : “Adolescente precoce” : positiva alla cocaina a soli dieci anni. È la storia avvenuta a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, e raccontata questa mattina dal Quotidiano Nazionale. arrivata per la seconda volta in pronto soccorso al termine di una crisi di nervi, la piccola è stata subito fatta vedere agli psichiatri e sottoposta alle analisi cliniche che hanno confermato il sospetto dei medici: la bambina ha cominciato fumando spinelli, poi è passata alle droghe ...

