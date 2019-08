Di Stefano a Salvini | ' Intanto dimettiti | campagna elettorale a spese dei cittadini'

Matteo Salvini e la crisi - il grillino Stefano Buffagni tocca il fondo : "I leghisti hanno bisogno di soldi" : Contro Matteo Salvini vale tutto. Con la crisi ormai alle porte, il Movimento 5 Stelle accende il ventilatore e inizia a spargere fango. Luigi Di Maio, davanti ai parlamentari grillini riuniti per decidere le strategie, parla di un incontro imminente tra il leader leghista e Silvio Berlusconi e di u

Crisi governo - Di Stefano (M5s) : “Pronti al voto ma dopo taglio parlamentari. Salvini? Pagherà - come è successo a Renzi e a Berlusconi” : “Noi del M5s siamo assolutamente pronti al voto, ma la prima cosa che si deve fare, per rispetto degli italiani, è il taglio dei parlamentari. Sono stati già fatti tre passaggi parlamentari e manca solo il quarto, che si fa in due ore d’Aula perché non si può neanche emendare”. Così il sottosegretario M5s agli Esteri, Manlio Di Stefano, risponde al giornalista di Radio Radicale, Lanfranco Palazzolo, sugli intenti dei 5 Stelle ...

Manlio Di Stefano attacca Matteo Salvini : "Dovrebbe parlare molto meno e lavorare molto di più" : "Per me un ministro che non va ai consigli europei specifici della propria materia non fa gli interessi del Paese". Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Affari Esteri, ospite di Agorà Estate, su RaiTre, attacca Matteo Salvini, confermando così la totale spaccatura tra Movimento 5 stelle e Lega: "

Migranti - Di Stefano a Salvini : “Ti senti Maradona ma giochi come un Higuain fuori forma” : “Se vuoi fare tutto da solo e non passi mai la palla, se tieni lo sguardo fisso a terra senza accorgerti mai dei tuoi compagni, in porta non ci arrivi mai. Se ti senti Maradona e poi giochi come un Higuain fuori forma è un serio problema, perché di mezzo c’è il Paese. Non si può dire che è sempre colpa degli altri”. A scriverlo è il sottosegretario agli esteri Manlio Di Stefano, del Movimento 5 Stelle, in un lungo post su ...

