DALLA CINA Lao Xi | senza una Costituente all' Italia resta poco

Open Arms - la nave dell’Ong vicina a Lampedusa : le immagini riprese DALLA spiaggia : La nave dell’Ong Open Arms è ferma da questa mattina davanti all’isola di Lampedusa in attesa del via libera per l’attracco e lo sbarco dei 147 migranti a bordo. Dopo 14 giorni nel Mar Mediterraneo in cerca di un porto sicuro, l’imbarcazione ora ha l’ok del Tar del Lazio che ieri ha accolto il ricorso dell’associazione e ha sospeso il divieto di ingresso in acque italiane. Il video, ripreso dalla spiaggia, è stato ...

La modalità Selfie Night sui Huawei P30 e P30 Pro : 9.1.0.193 DALLA Cina : Le novità non sembrano finire per i Huawei P30 e P30 Pro: dopo aver ricevuto la notizia di entrare a far parte del programma beta di EMUI 10, basata su Android Q, a partire dall'8 settembre, ecco arrivare un'altra bella sorpresa per i possessori. Anche se al momento limitata al mercato cinese (come ripotato da 'gsmarena.com'), il pacchetto 9.1.0.193 che sta colpendo i top di gamma cinesi ha iniziato la propria diffusione in patria, per poi ...

Dazi - gli Usa rinviano al 15 dicembre l’aumento delle tariffe sull’elettronica - l’abbigliamento e le scarpe importati DALLA Cina : Piccoli segnali di disgelo tra gli Stati Uniti e la Cina sul fronte dei Dazi dopo l’escalation di inizio agosto. E i mercati, sia statunitensi sia europei, festeggiano. La notizia è che dopo colloqui telefonici tra il vice premier cinese Liu He, il segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin e il rappresentante del commercio americano Robert Lighthizer la Casa Bianca ha annunciato lo slittamento al 15 dicembre dei nuovi Dazi del 10% ...

Terremoto in Toscana - due scosse molto superficiali in Val di Cecina : avvertite DALLA popolazione [MAPPE e DATI] : Altre due scosse di Terremoto hanno colpito la Toscana centrale, nel cuore della Regione, nel primo pomeriggio di oggi dopo la scossa di magnitudo 3.9 che alle 13:17 con epicentro a Borgo Val di Taro che è stata avvertita su gran parte del Centro/Nord, da Genova a Parma fino a Pisa. Nelle zone più vicine all’epicentro ha avuto un risentimento sismico del 4° grado Mercalli, sull’Appennino tra Toscana ed Emilia, nella zona del passo ...

DALLA CINA/ Lao Xi : perché a Renzi e Conte non interessa battere Salvini? : La frenesia di guadagnare tempo con un governo tecnico, di garanzia o balneare è solo l'ultima trovata di Renzi e Conte per galleggiare

Bari - è morta Giorgia - 18 anni : investita DALLA vicina di casa mentre tornava a casa in bici : Giorgia Soriano, 18 anni, è stata investita da una sua vicina di casa giovedì sera mentre tornava a casa in bicicletta, si sta verificando se la donna alla guida al momento dello scontro stesse usando il cellulare. La diciottenne è stata investita mentre era in sella alla sua bicicletta e stava rientrando a casa nel quartiere Santo Spirito di Bari; a sbalzarla a terra è stata un’auto che sopraggiungeva nella stessa direzione. La giovane, ...

CorSport : Per Callejon offerta multimilionaria DALLA Cina. Ma il Napoli lavora al rinnovo : Vanno avanti i colloqui per il rinnovo di Callejon dal 2020 al 2022. L’idea è di spalmare l’ingaggio e di questo il Napoli sta discutendo con il manager del calciatore, Quilon. Nonostante Callejon abbia 32 anni compiuti, il Napoli conosce bene il suo valore, dimostrato sul campo anche nell’ultima amichevole contro il Barcellona, se ce ne fosse stato ancora bisogno. E Ancelotti intende puntare ancora su di lui. Intanto, però, scrive il Corriere ...

Trade war - è mini fuga DALLA CINA Vietnam e Taiwan : chi ci guadagna : Tanti sconfitti, ma anche qualche vincitore. E non tra i colossi geopolitici globali. La Trade war tra Stati Uniti e Cina sta avendo effetti positivi su Taiwan e soprattutto Vietnam Segui su affaritaliani.it

Nuova scintilla per il ban Huawei DALLA guerra dei dazi di Trump contro Cina? : Del ban Huawei non si parlava da giorni, giustamente, per merito di una certa apertura maturata dal governo USA e in pratica da Trump in luglio, proprio nei confronti dell'azienda cinese. Eppure, nelle ultime ore, è accaduto qualcosa che non può certo passare sotto silenzio, anche in riferimento al già precario equilibrio tra paese asiatico e americano appunto. Come molti dei nostri lettori già sapranno, Trump ha deciso Nuovamente di ...

DALLA giacca “dignitosa” di Moro a Terracina al mojito e acquascooter di Salvini al Papeete : la politica è tornata all’ostentazione del corpo : Ci siamo arrivati per gradi, a un vicepremier che tra un selfie e l’altro convoca una conferenza stampa al Papeete Beach e fa scorrazzare il figlio con l’acquascooter della Polizia, coperto da agenti che intimano al giornalista di non riprendere la scena. Aldo Moro, per esempio, andava sulla spiaggia di Terracina sempre in giacca, con nella mano sinistra una sedia e in quella destra la figlia. Alla bambina che con occhi sgranati gli chiedeva ...

Tragico bagno durante luna di miele - 22enne trascinato via DALLA corrente davanti alla moglie : Il 22enne Dalton Cottrell è stato trascinato via dalla corrente durante un bagno nelle acque dell'Oceano in Florida ed è morto davanti agli occhi atterriti della moglie e coetanea Cheyenne Hedrick. "Non avrei mai pensato che a 22 anni sarei stata una moglie e poi una vedova così in fretta" il messaggio di dolore della donna. Doveva essere la loro vacanza da sogno dopo il matrimonio appena celebrato ma la luna di miele si è conclusa tragicamente ...