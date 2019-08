Pesaro | uccide moglie e si suicida L' appello delle figlie | Siamo rimaste sole

Uccide l'ex moglie e si suicida a Pesaro : Un operaio moldavo di 47 anni ha ucciso la ex moglie e siè poi tolto la vita impiccandosi. Per gli inquirenti non ci sarebbero dubbi che quello scoperto in un'abitazione a Santa Veneranda, alle porte di Pesaro sia un caso di omidicio-suicidio. La donna è stata ritrovata dai parenti nel bagno, con un asciugamano intorno al collo. Qui l'uomo l'avrebbe uccisa: i carabinieri hanno trovano il bidet sradicato e diversi strofinacci sul ...

Pesaro - delitto in via Chiaramonti : uomo uccide la ex moglie e poi si toglie la vita : Una terribile tragedia familiare si è verificata nella tarda serata di ieri a Pesaro, precisamente in via Chiaramonti, dove un uomo di 47 anni, Andrei Cegolea, ha ucciso la ex moglie, Maria, di 42 anni. La coppia era di nazionalità moldava. Secondo quanto riferito dalla stampa locale e nazionale, i due si erano separati, in quanto la donna aveva più volte riferito delle presunte violenze proprio da parte dell'uomo. Lei aveva deciso di affrontare ...