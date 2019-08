Chieti | 15enne milanese morto a Francavilla al Mare mentre gioca a calcetto | probabile

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2019) Si è accasciato a terra all’improvviso. Poi è deceduto poco dopo in ospedale. E’probabilmente per un infarto Lorenzo Verna, un ragazzodi 15 annigiovedì pomeriggiova acon gli amici aal, in provincia di, dove era in vacanza con la famiglia. Scattato l’allarme i primi e più immediati soccorsi sono stati prestati da un medico e da una veterinaria che stavano cenando in una pizzeria che si trova vicino all’impianto sportivo. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito molto gravi: i due sanitari, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118, gli hanno praticato il massaggio cardiaco. Il ragazzo è stato poi portato al policlinico didove i medici hanno fatto il possibile, ma non c’è stato nulla da fare. L'articoloal...

