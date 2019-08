Matteo Renzi vuole uscire dal Pd | la rottura potrebbe avvenire già a settembre

La previsione di Matteo Renzi sui tempi delle elezioni anticipate : Come e quando è ancora tutto da vedere, ma ormai tutti guardano con realismo all'orizzonte della crisi di governo e alle elezioni anticipate, magari a ottobre. Tanto che Matteo Renzi, già premier ed ex segretario del Pd, in un colloquio con La Stampa di Torino, profetizza che se si vota “di sicuro nascerà una forza di centro” e “su questo non ci sono dubbi” è disposto a giurare. Se sarà lui l'artefice di questo varo si guarda bene dal rivelarlo ...

Matteo Salvini replica a Danilo Toninelli : "Perché sei peggio della Boschi e Renzi" : Oggi, nel giorno del voto delle mozioni sulla Tav al Senato, Danilo Toninelli ha deciso di passare agli insulti contro Matteo Salvini. È cosa nota, i rapporti tra i due sono ai minimi termini. Ma se il leghista lo ha sempre attaccato su un piano politico, pur con prese di posizione durissime quali "

Matteo Renzi assente al voto al Senato sul sicurezza-bis : ma non voleva far fuori Matteo Salvini? : Incredibile, ma vero. Dopo tanto rumore sulla mozione di sfiducia che voleva presentare in anticipo rispetto al "suo" Pd, dopo la lite con il segretario Nicola Zingaretti sulla raccolta firme (presentata in versione identica), Matteo Renzi ieri, lunedì 5 agosto, non era presente in aula al Senato. E

Matteo Renzi - la voce scomoda che gira nel Pd : "Perché fa il perseguitato" - svelato il suo vero piano? : "Fate la guerra al Matteo sbagliato", va dicendo da mesi Matteo Renzi alla fronda del Pd che fa capo al segretario, Nicola Zingaretti. I due infatti non perdono occasione per litigare, provocando così l'ilarità di Matteo Salvini. L'ultimo episodio, le due diverse petizioni contro il ministro dell'In

Matteo Renzi umiliato da Matteo Salvini di buon mattino : "Qualcuno mi sa dire se..." : La vicenda è nota. E grottesca. Il Pd infatti è riuscito a litigare anche sulla (ridicola) raccolta firme per chiedere le dimissioni di Matteo Salvini: due iniziative, identiche, presentate sia da Nicola Zingaretti sia da Matteo Renzi, con il secondo che ha poi rinunciato alla sua, di raccolta firme

Il Pd pensa al futuro : Matteo Renzi ottantenne tornerà al governo : Ma non troverà più Palazzo Chigi e Montecitorio. I nazisti della Nuova Era Cavernicola avranno raso al suolo Roma e tutto il resto d’Italia. Il dibattito nel centrosinistra visto da Michele Serra

Matteo Renzi contro Nicola Zingaretti : "Si cade nel ridicolo". Pd - lite sulla raccolta firme contro Salvini : Robe che soltanto il Pd, ovvero litigare anche sulla raccolta firme per chiedere le dimissioni e sfiduciare Matteo Salvini. Già, la raccolta firme è stata iniziata dal segretario, Nicola Zingaretti: "Raccoglieremo le firme per chiedere le dimissioni di Salvini, il ministro che spacca dal Parlamento"

Matteo Renzi e Nicola Zingaretti alla frutta - raccolta firme contro Matteo Salvini : "Si dimetta" : Il Pd le prova tutte. L'ultima trovata di Nicola Zingaretti è quella di inaugurare una raccolta firme per chiedere le dimissioni di Matteo Salvini. "Parte la raccolta di firme che andrà avanti fino al 12 settembre in tutta Italia sulla petizione Troppe ombre. Pochi fatti. Salvini dimettiti. A tutte

Matteo Renzi - la lezione al Pd sul figlio di Salvini sulla moto d'acqua : "Il ragazzino non c'entra nulla" : Le polemiche sulla vicenda del figlio di Matteo Salvini a bordo della moto d'acqua della polizia non si sono arrestate. Ad aumentare le critiche il commento del videomaker di Repubblica, colui che aveva immortalato l'accadimento. Valerio Lo Muzio (questo il suo nome) ha male interpretato una frase p

Matteo Renzi - lo sfogo che conferma la data del voto : "Il Pd mi censura e fa fuori i miei. A settembre..." : Sabato scorso, primo pomeriggio. L'aneddoto svelato da Augusto Minzolini su Il Giornale ha come protagonista assoluto Matteo Renzi, l'ex premier messo ai margini dal Pd e che si batte senza indugi contro qualsiasi accordo col M5s. E sabato scorso, rivela Minzolini, l'ex segretario dem avrebbe pronun

Matteo Renzi : "Lasciamo in pace il figlio di Salvini - noi non educhiamo all'odio" : Lasciare in pace il figlio di Matteo Salvini. Questo il messaggio che Matteo Renzi scrive su Facebook all’indomani del video, diffuso da Repubblica, del ragazzo che a Milano Marittima sale a bordo della moto d’acqua della Polizia di Stato, accompagnato da un agente. “Chiediamo le dimissioni di Salvini non per suo figlio, ma per i russi, per i 49 milioni, per l’odio social e per la lacerazione sociale, per ...

Matteo Renzi lancia una scuola politica per under 30 : “Combattiamo cialtroneria di chi governa” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, lancia una scuola politica estiva di quattro giorni rivolta ai giovani under 30: "Siamo circondati da populismo e fake news. Dobbiamo ripartire dall’educazione, dallo studio, dalla formazione. Sarà un’esperienza diversa, tanto studio. Ma solo studiando combatteremo la cialtroneria di chi ci governa".Continua a leggere

Bibbiano - Matteo Renzi : 'Schifose le polemiche di chi cerca qualche voto in più' : Da diversi giorni si sta discutendo molto dei controversi casi di Bibbiano e della Val D'Enza. Le notizie relative al 'sistema degli affidi illeciti' hanno creato diverse polemiche nel mondo della politica, sia da parte del governo che dell'opposizione di centrosinistra. Recentemente sulla vicenda è intervenuto anche il senatore ed ex segretario del Partito Democratico Matteo Renzi. Il politico dem all'Avvenire: 'La strumentalizzazione fa male ...

Inchiesta Bibbiano - Matteo Renzi : “Schifose le polemiche di chi cerca qualche voto in più” : L'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi torna sulle polemiche sollevate dall'Inchiesta sugli affidi di minori a Bibbiano e nella Val d'Enza: "Se qualcuno ha fatto male ai bambini deve essere punito senza incertezze. Su questi temi non si scherza. Ma fa male ai bambini anche chi strumentalizza per un voto in più".Continua a leggere