Tav | Beppe Grillo giustifica il M5s | “Non avere i voti per fermarla non vuol dire tradire”

Beppe Grillo al leader No Tav Perino : “Non avere i numeri per bloccare l’Alta velocità non significa tradire” : “Non avere la forza numerica per bloccare l’inutile piramide non significa essersi schierati dalla parte di chi la sostiene”. Dopo che il Parlamento si è espresso in favore della Tav e la mozione M5s contro la grande opera è stata bocciata, è intervenuto Beppe Grillo in difesa dei suoi. Con un lungo post su Facebook dal titolo “Il Perinone” si è rivolto al leader No Tav Alberto Perino: “La pacatezza ostentata ...

Beppe Grillo a Portofino boccia la Tav : "Le stesse medie senza l'alta velocità" : In piazzetta si è fermato a parlare con amici davanti al ristorante Defino e ha detto anche che la flat tax al 15% "è molto rischiosa"

Anche Beppe Grillo si rassegna al Tav : “Decida il Parlamento - è la democrazia” : Beppe Grillo perfettamente allineato alla linea Di Maio sul TAV: malgrado la contrarietà all'opera nessuno strappo e niente polemica con Conte. "Credere che basti essere al governo, in tandem, per bloccare un processo demenziale come questo significa avere dimenticato che non siamo una repubblica presidenziale oppure una dittatura", scrive sul suo blog.Continua a leggere

Beppe Grillo - sfogo contro Giuseppe Conte : "Dopo Tap - trivelle - Ilva tradire la Tav è l'ultimo tassello" : La Tav ha distrutto un Movimento 5 Stelle che già doveva fare i conti con la sconfitta alle europee e la discesa continua ai sondaggi. Dopo la decisione del premier Giuseppe Conte di sostenere la Torino-Lione, da sempre baluardo leghista, i grillini hanno ricevuto duri attacchi, soprattutto sul blog

Beppe Grillo - il senatore no Tav : "Gli ho chiesto aiuto - ma era il suo compleanno e non mi ha risposto" : Il Movimento 5 Stelle va a pezzi. La Tav mette zizzania in un partito che deve fare i conti con i numeri: quelli delle elezioni europee in particolare e quel Matteo Salvini che ne è uscito vincitore. Il leader della Lega infatti vuole prendersi quello che gli spetta, il sì sulla Torino-Lione. E così