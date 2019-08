Almanacco del 06-08-2019 ore 07 | 30

Fonte : romadailynews

(Di martedì 6 agosto 2019) l’del giorno 6 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore è San Salvatore Tantissimi auguri buona estate a tutti coloro che sono in vacanza Un abbraccio Coloro che sono impavidi al lavoro ma che ci stanno ascoltando per sapere novità abilmente non sanno come fare il viaggio nel tempo di oggi il nostroci porta in quel 6 agosto 1945 appuntamento con la storia l’atomica su Hiroshima alle 8 di mattina le cucine sono in piena attività per preparare il primo passo della giornatale scuole sono pronte ad accogliere gli studenti agosto in Giappone non è un mese festivo e centinaia di operai varcano i cancelli della Mazda nella casa automobilistica fondata nel 1920 poco prima la stazione radar accattato tre velivoli americani entrati nello spazio aereo giapponesi numero ritenuto esiguo dalle autorità militari che ...

