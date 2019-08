Perché la legge di Maio sul food delivery non soddisfa i rider

Fonte : wired

(Di lunedì 5 agosto 2019) (foto: Claudio Furlan/LaPresse) È passato ormai più di un anno dall’insediamento del governo Lega-Movimento 5 stelle, e quella che doveva essere una priorità per la componente pentastellata della maggioranza, ovvero garantire maggiori tutele agli oltre 10milaitaliani e ad altre categorie simili, potrebbe essere arrivata in porto. L’esecutivo sembra aver trovato un accordo su una proposta diper i contratti dei lavoratori della cosiddetta gig economy. In un primo momento unaera stata promessa all’interno del decreto dignità, poi era finita nel decreto crescita e ora sembra che il documento d’intesa possa essere presentato per una sua imminente discussione al consiglio dei Ministri insieme alle norme sui diversi tavoli aperti in merito alle crisi aziendali e alle tutele per i lavoratori senza tutele. “Ci abbiamo messo un po’– riconosce il ministro per lo Sviluppo ...

suorconsiglia : RT @chiartin: La disumanità non diventi legge, perchè tornare indietro sarebbe impossibile. E poi, quali motivi per farne un decreto legge… - grandone83 : @Giolpetelli1 @pdnetwork Sarebbe pure ora...Ma non credo che i tarati mentali della lega approvino e sicuramente al… - PCocurullo : RT @MantiniRita: Perché la disumanità non diventi legge. NO al #DecretoSicurezzaBis -