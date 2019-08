Incendi : fiamme nel trapanese - a Scopello famiglie evacuate e intossicati : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) - Diversi Incendi, alcuni dei quali anche di vaste proporzioni, hanno interessato ieri il territorio della provincia di Trapani. Particolarmente colpiti il borgo di Scopello e la frazione balneare di Lido Valderice dove i poliziotti sono intervenuti per evacuare alcune fa

Notte di Incendi e paura alle porte di Palermo. Fiamme vicine alle case (VIDEO) : Venti famiglie (80 persone) sfollate, abitazioni danneggiate dalle Fiamme e vigili del fuoco arrivati da altre province della Sicilia e da Reggio Calabria. Quella trascorsa è stata una Notte di inferno attorno a Palermo e in provincia.Molti sfollati sono stati accolti nella scuola Antonio Veneziano di Monreale e per fortuna non ci sono stati feriti nel rogo, visibile dal capoluogo siciliano, che ha interessato monte Caputo e contrada ...

Incendi Sicilia - fiamme nel Palermitano : notte di paura per i cittadini - abitazioni a rischio : Brucia la Sicilia a causa del caldo afoso di questi giorni che prevedono picchi fino a +38°C. Nel Palermitano un Incendio sta distruggendo ettari di vegetazione mediterranea e bosco nella zona tra Monreale e San Martino delle Scale. Le fiamme stanno divorando la vegetazione di Monte Caputo. Immediati i soccorsi: numerose squadre dei vigili del fuoco e della forestale sono impegnate per cercare di proteggere le abitazioni che si trovano in zona. ...

Incendi Russia - brucia la Siberia : 4 milioni di ettari in fiamme : La Siberia brucia. Secondo Greenpeace Italia, “sono 4 milioni gli ettari della Grande foresta del Nord in fiamme” a causa degli Incendi che stanno colpendo le coste del mar Glaciale Artico, in Groenlandia, Russia, Canada e Alaska. Secondo il ??capo del servizio meteorologico russo Maxim Yakovenko il disastro sarebbe legato ai cambiamenti climatici che hanno innalzato le temperature a livelli record. In diverse località artiche si ...

Incendi Sardegna - fiamme a Sud dell’Isola : evacuata abitazione con 2 persone : Brucia la Sardegna interessata, nelle ultime ore, da quattro Incendi per i quali è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei. Tre roghi si sono sviluppati nel Cagliaritano: il più grave a Decimoputzu, dove i vigili del fuoco hanno evacuato un’abitazione nella quale si trovavano 2 persone. Le fiamme, dopo aver bruciato la vegetazione hanno circondato uno stabile in aperta campagna: i proprietari della casa sono stati tratti in ...

Incendi Sardegna - fiamme nel Sassarese : 30 ettari distrutti : Un Incendio doloso ha distrutto 30 ettari di pascolo arborato e bosco nella campagne tra Villanova Monteleone e Montresta. Sul posto sono intervenute le squadre a terra del Corpo forestale di Sassari e per domare le fiamme che rischiavano di estendersi velocemente a causa del forte vento, sono stati chiamati in azione anche due elicotteri della Forestale decollati dalle basi di Anela e di Bosa, due Canadair e il SuperPuma arrivato dalla base di ...

Fuoco sulle autostrade : a Bologna scontro tra Tir con Incendio - nel Vicentino auto e casello in fiamme : Morto uno dei guidatori dei tre mezzi pesanti coinvolti nell’incidente. Ci sono feriti. Chiusa la A14

Incendio in Sardegna - muore d’infarto il sindaco Fadda : “Fino a ieri tra le fiamme” : È morto il sindaco di Maracalagonis, Mario Fadda. È stato colpito da un infarto fulminante a sole 24 ore dall'Incendio che ha quasi distrutto il suo territorio, costringendolo ad evacuare numerose abitazioni. Il rogo si era propagato domenica nelle campagne della provincia di Cagliari. La situazione è peggiorata a causa del forte vento che ha soffiato sull'isola. Per domare gli incendi sono intervenuti anche quattro Canadair, oltre ai vigili del ...

Malore dopo l’Incendio in Sardegna - muore d’infarto il sindaco Fadda : “Fino a ieri tra le fiamme” : È morto il sindaco si Maracalagonis Mario Fadda. È stato colpito da un infarto fulminante a sole 24 ore dall'incendio che ha quasi distrutto il suo territorio, costringendolo ad evacuare numerose abitazioni. Il rogo si era propagato domenica nelle campagne della provincia di Cagliari. La situazione è peggiorata a causa del forte vento che ha soffiato sull'isola. Per domare gli incendi sono intervenuti anche quattro Canadair, oltre ai vigili del ...

Sardegna - grave Incendio a Siniscola : pecore - cavalli e altri animali uccisi dalle fiamme : “Circa mille ettari di terreno andati a fuoco con coltivazioni di mirto, ulivi e pascoli con pecore, cavalli e altri animali uccisi dalle fiamme ma anche case rurali, trattori, attrezzature, capannoni e foraggio per l’alimentazione del bestiame bruciati“: è questo il primo bilancio tracciato dalla Coldiretti dei danni provocati dal grave incendio nell’agro di Siniscola in provincia di Nuoro in Sardegna dove la Protezione civile ha ...

Incendi in Sardegna : le fiamme hanno raggiunto la zona industriale di Siniscola : Un vasto Incendio da ieri notte divampa nelle campagne di Siniscola (Nuoro): le fiamme hanno raggiunto un capannone industriale adibito a deposito di pneumatici dal quale si è levata una densa colonna di fumo nero. Sul posto stanno operando numerose squadre di Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale regionale, operai di Forestas, Protezione civile e volontari, Carabinieri e Polizia. I Canadair stanno effettuando diversi lanci d’acqua anche ...

Vasto Incendio in Sardegna : fiamme sulla statale tra Nuoro e Olbia - evacuazioni nella notte : Un Vasto incendio è divampato nella notte nel territorio di Siniscola (Nuoro): le fiamme hanno lambito la statale 131 dcn, tra Nuoro e Olbia, costringendo le forze dell’ordine a bloccare l’arteria viaria e deviare il traffico sulla viabilità secondaria. “Attenzione. S.S. 131 dcn altezza Siniscola. Strada chiusa per incendio sino allo svincolo per Lula. Possibili auto in contromano in fuga dal fuoco,” ha scritto la Croce ...

Incendi in Liguria : fiamme vicino alle case sulle alture di Sanremo : Un Incendio boschivo è divampato nella notte in località strada Monte Ortigara a Sanremo: hanno operato a lungo squadre a terra di vigili del fuoco e protezione civile, oltre a volontari, per circoscrivere le fiamme e tenerle lontane dalle abitazioni. In mattinata è giunto sul posto un elicottero antIncendio ed è in arrivo anche un Canadair. L'articolo Incendi in Liguria: fiamme vicino alle case sulle alture di Sanremo sembra essere il primo su ...

Incendi in Sicilia : fiamme ed evacuazioni a Caltanissetta - rogo domato : E’ stato domato l’Incendio, divampato nel pomeriggio di ieri, nelle campagne di via Xiboli a Caltanissetta: è stata distrutta una vasta area di macchia mediterranea. Per spegnere le fiamme, che hanno minacciato le case, sono state impiegate 2 squadre dei vigili del fuoco, 4 della Forestale, 2 canadair e un elicottero. Ieri sera il sindaco Roberto Gambino ha disposto l’evacuazione di circa 22 famiglie. Diverse le persone ...