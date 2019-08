Google rivoluziona il download degli aggiornamenti di sistema | in test il download dal

Fonte : tuttoandroid

(Di sabato 3 agosto 2019) Non c'è voluto molto per vedere glidiall'interno delPlay Store poiché sono già live, dopo le indiscrezioni di qualche mese fa, almeno per iPixel. L'articoloildi: inildal Play Store proviene da TuttoAndroid.

Tecno__Android : Google Maps si aggiorna dopo Android Auto: svelate tutte le novità - Google Maps si rivoluziona apportando all'int… -