F1 | Gp di Ungheria | pole position di Verstappen davanti a Bottas e Hamilton Poi le due

VIDEO F1 - Max Verstappen GP Ungheria 2019 : “Una pole molto importante per me - questi tifosi danno una marcia in più” : Fenomenale prestazione di Max Verstappen nelle qualifiche del GP di Ungheria 2019 di F1, dodicesimo appuntamento del Mondiale. L’olandese ha chiuso a 93 la striscia di corse senza ottenere una pole position, riuscendo finalmente a togliere quel fastidioso zero dalla casella accanto al suo nome; il pilota della Red Bull ha battuto un sorprendente Valtteri Bottas (Mercedes) per pochi millesimi mentre il compagno e campione del mondo Lewis ...

F1 - GP Ungheria 2019 : analisi qualifiche. Verstappen sfata il tabù pole position - Mercedes battuta - Ferrari “scarica” : Prima o poi doveva accadere. Max Verstappen ce l’ha fatta al 93° tentativo e l’agognata pole position è arrivata. L’Hungaroring ha dato l’opportunità all’olandese di sfatare il tabù. Una prova sontuosa la sua, da record del tracciato, che gli ha permesso di precedere di un battito di ciglia le due Mercedes di Valtteri Bottas e di Lewis Hamilton. Max è stato perfetto. La RB15 ha rappresentato il mezzo perfetto per ...

Formula 1 – Verstappen festeggia la sua prima pole - le Mercedes inseguono : la griglia di partenza del Gp d’Ungheria : Verstappen conquista la sua prima pole position al Gp d’Ungheria: la griglia di partenza della gara di domani all’Hungaroring Max Verstappen ha conquistato oggi la sua prima pole position in carriera, all’Hungaroring, piazzandosi davanti alle Mercedes di Bottas ed Hamilton. Rispettivamente quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Vettel, che hanno comunque regalato un finale di fuoco nelle qualifiche del Gp ...

VIDEO F1 - GP Ungheria 2019 : qualifiche - highlights e sintesi. Verstappen in pole position - Ferrari in difficoltà : Grande spettacolo nelle qualifiche del GP di Ungheria 2019, Max Verstappen ha conquistato la pole position all’Hungaroring e per la prima volta in carriera scatterà al palo. Risultato di lusso per l’alfiere della Red Bull che si è imposto con appena 18 millesimi di vantaggio su Valtteri Bottas mentre Lewis Hamilton si è dovuto accontentare del terzo posto appena davanti a Charles Leclerc che ha faticato con la sua Ferrari andando a ...

F.1 - GP d'Ungheria - Pole Position per Max Verstappen : Max Verstappen ha ottenuto la Pole Position del Gran Premio d'Ungheria, dodicesima prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull Racing è il centesimo Poleman della storia: per lui è la prima Pole in carriera, un risultato che arriva sullo slancio della vittoria ottenuta la scorsa settimana in Germania. In prima fila, accanto a lui, domani si schiererà Valtteri Bottas, rimasto secondo per solamente 18 millesimi di secondo. ...

F.1 - Gp Ungheria : Verstappen è in pole : 16.26 Prosegue il momento magico di Max Verstappen,. L'olandese della Red Bull, reduce dal trionfo di domenica scorsa a Hockenheim,per la prima volta nella sua carriera, scatterà in pole nel Gp d'Ungheria sull'Hungaroring. Battute, con il nuovo record della pista (1'14"572) le Mercedes di Bottas ed Hamilton. Poi le due Ferrari con Leclerc davanti a Vettel. Raikkonen (Alfa Romeo) è 10°. Nella Q2 fuori l'italiano Antonio Giovinazzi con l'altra ...

Griglia di partenza F1 - GP Ungheria 2019 : risultato e classifica qualifiche. Verstappen in pole position - Ferrari attardate : Leclerc 4° - Vettel 5° : Max Verstappen ha conquistato la pole position del GP di Ungheria 2019, undicesima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Red Bull scatterà davanti a tutti all’Hungaroring, l’olandese è riuscito a precedere Valtteri Bottas di appena 18 millesimi: si tratta della prima pole position in carriera per Verstappen reduce dalle vittorie in Austria e Germania. Lewis Hamilton è soltanto terzo alle spalle del compagno di squadra, delusione per ...

Prima - storica - pole position per Max Verstappen : la Red Bull vola in Ungheria - si infiamma il weekend di Budapest! : Max Verstappen si prende la Prima pole position della carriera: il giovane pilota della Red Bull chiude le qualifiche del Gp d’Ungheria al primo posto, davanti a Bottas ed Hamilton Ultima tappa Prima della sosta estiva, con un buon risultato si andrà in vacanza con il sorriso, con una brutta prestazione sarà una pausa lunga, preda di dubbi e incertezze. Per evitare questa spiacevole condizione, ai piloti di F1 è toccato far bene già ...