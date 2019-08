Ferrari - Due nuovi modelli entro la fine dell' anno

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 2 agosto 2019) Siamo ottimisti sulla possibilità che gli ordinia SF90 Stradale possano accelerare. E ci apprestiamo a lanciare un nuovo moo in occasioneevento Universo, a settembre, più un secondo in arrivola. Louis Camilleri, ad del Cavallino, ha aperto la call sui risultati finanziari parlando di prodotti: come promesso, con il nuovo piano industriale, il ritmo di lanci dida parte di Maranello sarebbe accelerato. E non è servito attendere tanto per vedere i risultatia nuova politica.Le scelte deiprogrammi, naturalmente, sono tutte orientate all'incremento dei margini: "Con la Monza e la SF90 Stradale a regime, nel 2020, li vedremo sicuramente crescere ancora rispetto a quelli che raggiungeremo quest'", ha affermato Camilleri. "Anche sulla personalizzazione spingeremo, perché vediamo che il mercato è recettivo in ...

