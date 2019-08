«1917» | Benedict Cumberbutch e Richard Madden in trincea per Sam Mendes

Fonte : vanityfair

Le giubbe sono coperte di polvere mentre i soldati scavano a mani nude per riportare alla luce i corpi dei compagni sepolti sotto una frana, i visi bianchi e lo sguardo spento, prostrato dalla paura di non sopravvivere all'inverno. È questa una delle prime scene mostrate nel trailer di 1917, il nuovo film diretto da Sam Mendes che, dopo Skyfall e Spectre, sceglie di dire addio a James Bond e di concentrarsi su un nuovo filone: quello della Prima Guerra Mondiale. Il film, che uscirà in Italia da Leone Film con Rai Cinema in data ancora da definire, vanta un cast stellare: da Benedict Cumberbatch, fresco di Avengers, a George Mackay, da Colin Firth a Richard Madden di Game of Thrones, da Dean-Charles ...

