Spiaggia Tiberis sul Tevere | Garipoli-Rocca-Palma-Benvenuti Fdi | un progetto inutile

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Di nuovo aperto il cantiere sula Marconi per allestire nel 2019 la seconda edizione della. Nel 2018 infatti fu inaugurata il 4 agosto tra le polemiche ed un pessimo risultato, scarso riscontro sul territorio ed una bassissima affluenza. Un’aperturae già tardiva che non darà nessun valore aggiunto ai territori di Marconi ed Ostiense in Municipio VIII e XI nonostante l’apporto dell’AgendaOnlus e il nuovo. Inoltre la continua ricerca di sponsor privati indica una mancanza di reale programmazione deled una corsa all’inaugurazione totalmenteed infruttuosa. Palesi le problematiche della progettualità già nel 2018 dalla mancanza di un punto ristoro al pessimo servizio di rinfrescamento e ombreggiamento. Inoltre sotto c’è un’area archeologica (considerati gli scavi prima del ponte a pochi ...

