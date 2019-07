Arte | dal 4 al 30 agosto “Imaginary Landscapes” di Bombaci e Cavallaro a Palazzo Nicolaci

Gabrielle CArteris accusata di truffa : Andrea di Beverly Hills 90210 nei guai a pochi giorni dal debutto del revival : Brutte notizie per Gabrielle Carteris, Andrea di Beverly Hills 90210, che proprio nei giorni in cui ha ripreso il suo ruolo per il revival della serie, si è vista piovere addosso le accuse di truffa. Secondo quanto riporta Variety sembra che l’attrice, presidente del sindacato SAG-AFTRA, avrebbe violato le regole sindacali nella campagna per la sua rielezione. Proprio in questi giorni si sta tenendo la compagna per l'elezione a presidente del ...

Musica : pArte dalla Sicilia il nuovo tour de Le Vibrazioni : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - Le Vibrazioni tornano in Sicilia con un inedito viaggio live che unisce, per la prima volta, il rock e la Musica classica. Tre date nell'isola con cui la band milanese darà il via a dodici concerti nei più importanti teatri d’Italia con il tour 'Le Vibrazioni in orches

Gozi risponde a Salvini : “Vediamo documenti alla mano chi ha fatto di più gli interessi dell’Italia. PArtendo dall’immigrazione” : “Quando vuole ci possiamo confrontare. Così, documenti alla mano, vediamo chi ha fatto di più gli interessi dell’Italia. Partiamo dall’immigrazione magari, visto che non si è presentato all’incontro dei ministri dell’Interno europei”. risponde così Sandro Gozi, ex sottosegretario dem agli Affari europei nei governi Gentiloni e Renzi e già candidato alle Europee in Francia con il partito di Emmanuel Macron, alle durissime critiche ...

La Grecia ripArte dal cibo sano : ecco i quattro diamanti della Tessaglia : Sotterrare un talento o farlo fruttare? Trakanà, takini, ciliege e yogurt di capra. Sono i quattro “diamanti” della Tessaglia, regione della Grecia centrale ricca di storia e archeologia, recentemente salita alla ribalta anche per via di un recente studio nutrizionistico. I quattro prodotti citati sono indicati in una dieta altamente sana per bambini ed adulti per una serie di proprietà organolettiche peculiari. Il trakanà è un composto di ...

ATP Cup – Date - investimenti e tennisti pArtecipanti : ci saranno Federer - Djokovic e Nadal? : Svelati nuovi dettagli sull’ATP Cup, il torneo che prenderà il via il prossimo gennaio in Australia: 3 città ospitanti, investimenti importanti e la speranza di avere Federer, Nadal e Djokovic L’ATP Cup, il torneo a squadre che sostituirà la Hopman Cup, è uno degli eventi più attesi del 2020. La competizione si disputerà infatti dal 3 al 12 gennaio prossimo in Australia, con ben 3 città ospitanti: Perth, Brisbane e Sydney. Il governo ...

Calciomercato Milan - arriva DuArte : l’annuncio arriva dall’allenatore del Flamengo : “Ha lavorato insieme a me un mese e mezzo, è un giovane difensore centrale e non sarà facile giocare nel calcio europeo ma sono sicuro che farà bene al Milan”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Flamengo Jorge Jesus che ha confermato il trasferimento di Leo Duarte al Milan. Il difensore brasiliano non era nemmeno in panchina nell’ultimo match del Flamengo ed il tecnico in conferenza stampa ha poi confermato ...

F1 - GP Germania 2019 : Alfa Romeo penalizzate di 30” - irregolarità in pArtenza! Giovinazzi e Raikkonen fuori dalla top ten - Hamilton 9° : Le Alfa Romeo sono state penalizzate di trenta secondi sull’ordine di arrivo del GP di Germania 2019. I commissari di gara hanno infatti ravvisato un’irregolarità in partenza da parte delle due vetture: l’indagine ha riguardato l’applicazione della coppia di frizione in occasione dello start, sono stati violati l’articolo 27.1 del regolamento sportivo e l’articolo 9.3 del regolamento tecnico F1 (mancanza di ...

A 8 anni dalla morte di Amy Winehouse l'ex marito vuole pArte del suo patrimonio - : Riccardo Palleschi Sono passati 8 anni dalla triste morte di Amy Winehouse, star internazionale di musica soul, ora l'ex marito Fielder-Civil chiede 1 milione di sterline alla famiglia dell'ex moglie l'ex marito di Amy Winehouse, Fielder-Civil, dopo aver ammesso di essere stato lui a portare la cantante sulla strada dell'eroina, ora ha chiesto alla famiglia della defunta 1 milione di sterline. Una cifra forfettaria che dovrà ...

Formula 1 – Leclerc contro le barriere in Germania! Il pilota Ferrari fatto fuori dal… cArtellone Mercedes [VIDEO] : Charles Leclerc fuori all’ultima curva dopo il 29° giro del Gp di Germania: il pilota Ferrari sbatte contro il cartellone dei 125 anni della Mercedes e abbandona la corsa Incredibile quanto accaduto al termine del 29° giro del Gp di Germania. Uno strepitoso Charles Leclerc, secondo in rimonta e con il tempo più veloce in pista, è finito fuori pista all’ultima curva, sbatte contro il cartellone dei 125 anni della Mercedes e ...

Formula 1 – La strana pArtenza del Gp di Hockenheim : prima la safety car - poi si pArte dalla griglia! [VIDEO] : partenza ‘bagnata’ nel Gp di Hockenheim: prima diversi ‘formation lap’ dietro la safety car, poi si parte dalla griglia Inizia sotto la pioggia il Gp di Germania 2019. Il tracciato di Hockenheim è stato bersagliato da una pioggia battente che è diminuita solo pochi minuti prima dell’inizio della gara. L’asfalto bagnato dall’acqua ha costretto i piloti a diversi ‘formation lap’ dietro la ...

Migranti : comandante motopesca a Mediterranea - 'Non ci giriamo dall'altra pArte' : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - "Nemmeno noi, come voi, ci giriamo dall'altra parte". Così, il comandante del motopesca 'Accursio Giarratano', Gaspare Giarratano, che ieri ha salvato 50 naufraghi in mare, parlando al telefono con Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans. La ong ha annunciato che d

Migranti : comandante motopesca a Mediterranea - ‘Non ci giriamo dall’altra pArte’ : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) – “Nemmeno noi, come voi, ci giriamo dall’altra parte”. Così, il comandante del motopesca ‘Accursio Giarratano’, Gaspare Giarratano, che ieri ha salvato 50 naufraghi in mare, parlando al telefono con Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans. La ong ha annunciato che devolverà 10 mila euro all’equipaggio del peschereccio. “Ma loro – spiega Casarini ...

Ospedale San Giovanni - mArtedì apre ‘Casetta Mamme’ : Roma – L’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata martedi’ 30 luglio inaugura la “Casetta Mamme”. Questa Azienda e’ identificata, nel sistema delle reti, quale Hub della rete perinatale avendo al suo interno la Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dotata di 8 posti letto. Il fatto di essere Hub comporta che spesso i neonati a rischio vengano trasferiti da altri ospedali situati anche fuori Roma con notevole ...

Il sindaco Schembari incontra i residenti di Pedalino ogni mArtedì : Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, incontra i cittadini di Pedalino ogni martedì nella frazione, dalle ore 09.00 alle ore 12.30