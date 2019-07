Tav | Luigi Di Maio | “Nessuna crisi e fiducia in Conte | governo non poteva fare altro”

Tav - Luigi Di Maio : “Lega non ha i numeri - userà i voti del Pd per fare un favore a Macron” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, sfida la Lega sul voto in Parlamento sulla Tav, l'Alta velocità Torino-Lione: "Oggi da sola non ha i numeri per far passare la Tav, dovrà usare i voti del Pd. E dovrà usare i voti del Pd per fare un favore a Macron: è una cosa che dovranno spiegare ai loro elettori".Continua a leggere

Luigi Di Maio - furia dei Cinque Stelle dopo il sì alla Tav. Nasce la fronda interna : pronta la vendetta : dopo il sì di Giuseppe Conte alla Tav i Cinque Stelle sono spaccati. Una fronda interna infatti vuole vendicarsi di Matteo Salvini e della Lega votando no al decreto sicurezza bis in agenda per i prossimi giorni in Senato. Il primo passo è stato compiuto ieri 24 luglio quando Cinque minuti prima del

Il Foglio intervista Di Maio : “Salvini? Incompetente”. Ma è un deputato Pd e non Luigi. Il politico dem : “BasTava leggere” : “Non posso cambiare cognome, anche perché sono nato prima di Luigi Di Maio. Semmai sarà Luigi a doverlo cambiare“. E’ il commento ironico del deputato Pd, Marco Di Maio, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, sul misunderstanding grottesco esploso nella mattinata di oggi, tra le varie rassegne stampe televisive e le agenzie di stampa. Sul numero odierno del Foglio, infatti, è stata pubblicata una intervista del ...

Pierluigi Coppola cacciato da Danilo Toninelli perché pro-Tav : "Accuse false contro di me. Quel dossier... : Pierluigi Coppola, ingegnere napoletano, unico componente della commissione per l'analisi costi-benefici favorevole alla Tav, è stato licenziato in tronco con una pec dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ma non sa ancora il motivo: "Nella mail che ho ricevuto mi si accusa di aver viola

Luigi Di Maio - adesso tutto torna : assume come porTavoce l'ex di Elisabetta Trenta : tutto torna. Già, perché Luigi Di Maio ha assunto un nuovo portavoce. Si tratta di Augusto Rubei, giornalista, 33 anni, in passato ha collaborato con l'agenzia Asca e diversi quotidiani, tra i quali Repubblica. E perché mai "tutto torna"? Presto detto: Rubei era il portavoce del ministro della Difes

Caos treni - Luigi Di Maio : “Vero e proprio attentato allo Stato - non va strumentalizzato sulla Tav” : Botta e risposta sui social tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini su quanto accaduto a Rovezzano. Secondo il ministro dell'Interno, infatti "andrebbero verificati eventuali collegamenti con i No Tav" per quanto riguarda l'incendio appiccato alla cabina elettrica dell'Alta Velocità. Ma il leader pentastellato replica: "La condanna del M5S è ferma e non si provi a strumentalizzare quanto accaduto per fare il tifo a favore o contro la ...

Danilo Toninelli licenzia con una pec Pierluigi Coppola - il tecnico che si dissociò dal no al Tav : È stato licenziato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti Pierluigi Coppola, uno degli esperti della commissione per l’analisi costi-benefici sulla Tav, che si era però dissociato dall’esito negativo della valutazione. Lo conferma il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in merito a quanto anticipato dal Messaggero.Coppola, scrive il quotidiano, è stato licenziato con una mail, una semplice ...

Luigi Di Maio : "Tav e Olimpiadi : è il partito del cemento contro M5s". Di Battista : "Concordo al 100%" : “Ci risiamo. Tutto il sistema contro il Movimento. È sempre stato così ed è ancora oggi così. Tra Tav e Olimpiadi le strumentalizzazioni si sprecano. Pensano di farci paura. Sbagliano”. Lo scrive su Facebook il leader M5s Luigi Di Maio.“Tav e Olimpiadi hanno un elemento in comune fondamentale - continua -: il solito partito del cemento che non vede l’ora di mettere le mani sul nostro ...